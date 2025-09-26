Ακίνητη ιδιοκτησία: Σε Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα οι περισσότερες αιτήσεις ξένων

Αρχικά ευρήματα ExxonMobil δείχνουν αποθέματα 8-9 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε Πήγασο και Γλαύκο στη κυπριακή ΑΟΖ

Στην Πάφο, υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια 5477 αιτήσεις, στη Λεμεσό 4316, στη Λάρνακα 3479, στη Λευκωσία 886 και στην Αμμόχωστο 816

Στην Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια οι περισσότερες αιτήσεις από υπηκόους τρίτων χωρών για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που παρέθεσε στη βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Όπως αναφέρει σε απάντησή του ο υπουργός ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου, μετά από ερώτημα του βουλευτή Νίκου Γεωργίου, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν υποβληθεί συνολικά 14978 αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών.

Στην Πάφο, υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια 5477 αιτήσεις, στη Λεμεσό 4316, στη Λάρνακα 3479, στη Λευκωσία 886 και στην Αμμόχωστο 816.

Μεταξύ ενός και δύο μηνών ο μέσος χρόνος εξέτασης αιτήσεων

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα αρμόδια γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων που είναι υπεύθυνα για την εξέταση των αιτήσεων είναι στελεχωμένα με ένα άτομο και σε κάποιες περιπτώσεις υποβοηθούνται μερικώς και με δεύτερο άτομο όταν παρατηρείται ανάγκη.

Ο μέσος απαιτούμενος χρόνος εξέτασης κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο μηνών. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να παρατηρηθούν μερικές καθυστερήσεις λόγω φόρτου εργασίας, καθώς επίσης λόγω της αναγκαίας διαβούλευσης με άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και με τους ίδιους τους αιτητές για την ορθή και πλήρη προσκόμιση των αναγκαίων υποστηρικτών εγγράφων.

Πέραν των 50 χιλ. οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε ξένους

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός σε προηγούμενο ερώτημα του κ. Γεωργίου, ο αριθμός των πωλήσεων (μεταβιβάσεων) ακινήτων που έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι τις 7 Ιουλίου 2025, με αγοραστές φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, είναι πέραν των 50 χιλ.

Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 53,1 χιλ. με την πλειοψηφία να αφορούν την Πάφο (20,8 χιλ.) και τη Λεμεσό (17,1 χιλ.). Στη Λάρνακα ανέρχονται σε 9,2 χιλ., στην Αμμόχωστο σε 3,5 χιλ. και στη Λευκωσία σε 2,6 χιλ.

