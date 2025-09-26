Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγοί προσοχη: Κλειστή η μία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Λευκωσίας

Κλειστή είναι αυτή την ώρα, η μία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού–Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα μεταξύ Μουτταγιάκας και Παρεκκλησιάς, λόγω οδικών έργων που διεξάγονται για συντήρηση του οδοστρώματος.

Οι εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, διεξάγονται από την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου. Διεξάγονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 8.00 το βράδυ, μέχρι τις 5.30 το πρωί της επόμενης μέρας.

Ωστόσο, λόγω βλάβης σε μηχάνημα που χρησιμοποιείτο για τις εργασίες, οι εργασίες που διεξάγονταν το βράδυ που πέρασε, συνεχίζονται σήμερα, γύρω στις 7.30 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς  Λευκωσία, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα του δρόμου.

