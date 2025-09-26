Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Πέτρος Χαραλάμπους Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες 2026

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες- Κύπρος 2026 ανακοινώνει τον διορισμό του σκηνοθέτη και παραγωγού Πέτρου Χαραλάμπους στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες 2026, ο οποίος θα αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του επερχόμενου φεστιβάλ, στο πλάι της σκηνοθέτριας Αργυρώς Νικολάου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές Αργυρώ Νικολάου και Πέτρος Χαραλάμπους υπόσχονται τη συνέχιση του φεστιβάλ στα υψηλά επίπεδα στα οποία μας έχει συνηθίσει, αλλά και τη διεύρυνσή του με νέες προκλήσεις και συνεργασίες.

Οι δύο καλλιτεχνικοί διευθυντές, προστίθεται στην ανακοίνωση, υπόσχονται ταυτόχρονα ταινίες πρώτης προβολής καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, οι οποίες προσεγγίζουν με ευαισθησία, τόλμη και ανατρεπτική διάθεση κοινωνικά, πολιτικά και καλλιτεχνικά ζητήματα της εποχής μας καθώς και δημιουργικές συνευρέσεις, μέσα σε μία ατμόσφαιρα ανακάλυψης, κοινωνικής ευαισθησίας, και ανοιχτής συζήτησης.

Με την ευκαιρία το φεστιβάλ επιθυμεί να ευχαριστήσει τον σκηνοθέτη Μάριου Λιζίδη ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες, τις γνώσεις και την αγάπη του στο φεστιβάλ κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Γνωρίστε τους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές:

Ο Πέτρος Χαραλάμπους καλλιέργησε από νεαρή ηλικία το πάθος του για τη φωτογραφία, το θέατρο και τις τέχνες, γεγονός που τον οδήγησε στο Χόλιγουντ, όπου σπούδασε Σκηνοθεσία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο CaliforniaStateUniversity. Από το 2000 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της σκηνοθεσίας, υπογράφοντας διαφημιστικά, ντοκιμαντέρ, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικά έργα.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Boy on the Bridge, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρώμης, συμμετείχε σε περισσότερα από 50 διεθνή φεστιβάλ και τιμήθηκε με 13 βραβεία.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, Patchwork, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου KarlovyVary. Διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Παιδικού Τμήματος του Φεστιβάλ «Cyprus Film Days» και συντόνισε την υλοποίηση του «EFA Young AudienceAward» στην Κύπρο (2019–2021).

Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου και του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Λευκωσίας και έχει δημιουργήσει το FilmEtc. CreativeSpace. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης της νέας μεγάλου μήκους ταινία του 4hrs.

Η Αργυρώ Νικολάου είναι Κύπρια σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός με έδρα τη Νέα Υόρκη. Το έργο της πραγματεύεται τις διαγενεακές επιπτώσεις του εκτοπισμού, την ιστορική μνήμη και την συχνά παράλογη καθημερινότητα σε μετα-αποικιακούς, μετα-συγκρουσιακούς τόπους όπως η πατρίδα της.

Οι ταινίες μικρού μήκους της έχουν προβληθεί στο Tallinn Black Nights, στο Drama International Short Film Festival, στο DC Shorts, στο Athens International Film Festival, στο Asolo Art Film Festival και στο LA Greek Film Festival, καθώς και σε εικαστικούς χώρους όπως η Gallatin Galleries στη Νέα Υόρκη, το space52 στην Αθήνα και τη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία.

Η πρώτη μεγάλου μήκους της ταινία Excavators (υπό ανάπτυξη) τιμήθηκε με το βραβείο Connecting Cottbus Award στο Karlovy Vary 2023 Eastern Promises Industry Event, ενώ το πρώτο της ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, Unsettled (My Sea), βρίσκεται σε παραγωγή και συμμετείχε στο UnionDocs Early Production Lab το 2024.

Η Αργυρώ είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Συγκριτική Λογοτεχνία και την Κριτική Πρακτική Μέσων από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και έχει διδάξει κινηματογράφο και λογοτεχνία στο Princeton, το Columbia και το Bard College.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της Διεθνούς Ένωσης Ντοκιμαντέρ, της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου και του Σύνδεσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης (φυτώριο).

Το Φεστιβάλ διοργανώνουν:

