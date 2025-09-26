Νέα τροπή στην υπόθεση Al Jazeera- Αίτημα κλήτευσης Πιττάτζιη, αντιδρά η υπεράσπιση Τζιοβάνη

Νέα τροπή σημειώθηκε την Παρασκευή στην ακροαματική διαδικασία της ποινικής υπόθεσης, που αφορά τόσο στο ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera, όσο και σε γεγονότα στο πλαίσιο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, βάσει του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Νικολάτου, με την κατηγορούσα Αρχή να καταθέτει αίτημα δυνάμει του άρθρου 26, για κλήτευση του δικηγόρου Αντρέα Πιττάτζιη ως μάρτυρα και την υπεράσπιση του κατηγορούμενου στην υπόθεση, Χριστάκη Τζιοβάνη, να κάνει λόγο για «κατάχρηση διαδικασίας» και σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου από πλευράς κατηγορούσας Αρχής.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, υπέβαλε αίτημα για κλήτευση του κ. Πιττάτζιη, με στόχο να αντεξεταστεί σε σχέση με ηλεκτρονικά μηνύματα που προσκομίστηκαν από την υπεράσπιση του κ. Τζιοβάνη και περιλαμβάνονται στα τεκμήρια 85, 90 και 91.

Τα εν λόγω τεκμήρια προσκομίστηκαν από τη θυγατέρα του Χριστάκη Τζιοβάνη, κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας της σε προηγούμενη δικάσιμο, με την κατηγορούσα Αρχή να υποστηρίζει στο Δικαστήριο πως αυτά συνιστούν «εξ ακοής μαρτυρία» και ως εκ τούτου επιβάλλεται η παρουσία του ίδιου του συντάκτη στο Δικαστήριο, δηλαδή του Αντρέα Πιττάτζιη.

«Η μαρτυρία της Τζιοβάνη δεν περιορίστηκε στη φυσική προσκόμιση εγγράφων, αλλά χρησιμοποιήθηκε για την απόδειξη της αλήθειας των περιεχομένων τους», ανέφερε η κ. Καραολίδου, προσθέτοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 26 του Κεφ. 9 για κλήτευση μαρτύρων.

Από την άλλη, η υπεράσπιση Τζιοβάνη, διά του δικηγόρου Γιώργου Παπαϊωάννου αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για κατάχρηση της διαδικασίας, παραβίαση των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και αθέμιτη τακτική της κατηγορούσας Αρχής.

«Παράλογο και προκλητικό» το αίτημα για αντεξέταση του Πάροχου

Ο κ. Παπαιωάννου χαρακτήρισε ως «παράλογο και προκλητικό» το αίτημά της Κατηγορούσας Αρχής για αντεξέταση του Αντρέα Πιττάτζιη, ο οποίος -όπως είπε- είχε αφαιρεθεί προηγουμένως από το τέταρτο κατηγορητήριο της ίδιας υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαϊωάννου, η κατηγορούσα Αρχή προσπαθεί να «χτίσει» υπόθεση κατά του κατηγορούμενου Χριστάκη Τζιοβάνη, μέσω του Αντρέα Πιττάτζιη, τον οποίο επέλεξε να μην κατηγορήσει, σημειώνοντας ότι «αυτό πλήττει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη».

«Είναι δε προκλητικό και παράλογο να προωθεί η κατηγορούσα Αρχή γραμμή για επιλήψιμες ενέργειες του Αντρέα Πιττάτζιη και να υποβάλλει αίτημα να τον αντεξετάσει, όταν δεν έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή να μην τον αφαιρέσει από το τέταρτο κατηγορητήριο, προκειμένου να του διδόταν η ευκαιρία να αντεξετάζει τους μάρτυρες της κατηγορούσας Αρχής προς υποστήριξη των χειρισμών του, στο πλαίσιο της πολιτογράφησης και να καταθέσει ο ίδιος ως κατηγορούμενος στο πλαίσιο της δικής του υπόθεσης», είπε.

Εξάλλου, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι για σκοπούς παροχής ολοκληρωμένης εικόνας επισημαίνει, περαιτέρω, ότι ο Αντρέας Πιττάτζιης αφαιρέθηκε προηγουμένως και από το τρίτο κατηγορητήριο σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες 4 και 5 του Al Jazeera, στις οποίες ήταν συγκατηγορούμενος, στα δύο πρώτα κατηγορητήρια, με τους Δημήτρη Συλλούρη, Χριστάκη Τζιοβάνη και τον Αντώνη Αντωνίου, εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου.

«Επισημαίνουμε, δηλαδή ότι ο Αντρέας Πιττάτζιης, αφαιρέθηκε από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε σε αυτή την υπόθεση, δεδομένου ότι ουδέποτε αντιμετώπιζε την πρώτη κατηγορία και επιδιώκει η κατηγορούσα Αρχή να αντεξετάσει τον Πάροχο Αντρέα Πιττάτζιη και να λογιστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης», πρόσθεσε ο κ. Παπαιωάννου.

Η «συμπληρωματική συμφωνία» παρουσιάστηκε καθυστερημένα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη «συμπληρωματική συμφωνία», η οποία παρουσιάστηκε από την κατηγορούσα Αρχή σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας, αφού όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου «είχε ήδη ξεκινήσει η μαρτυρία της υπεράσπισης».

Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι η «συμπληρωματική συμφωνία» περιλαμβανόταν στο τεκμήριο 96, το οποίο η κατηγορούσα Αρχή κατείχε τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την αντεξέταση της μάρτυρος Έλενας Τζιοβάνη, χωρίς να την κοινοποιήσει εγκαίρως στην υπεράσπιση.

«Η μη έγκαιρη αποκάλυψη της συμπληρωματικής συμφωνίας παγίδευσε την υπεράσπιση. Καταπατήθηκε το δικαίωμα μας να καθορίσουμε στρατηγική και να συμβουλεύσουμε τον κατηγορούμενο 2 εάν θα έδινε ένορκη μαρτυρία», ανέφερε ο Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για «κατάχρηση διαδικασίας, με στόχο την εκ των υστέρων ενίσχυση μιας αδύναμης υπόθεσης».

Ζητήματα επαγγελματικού απορρήτου και επιλεκτικής μαρτυρίας

Η υπεράσπιση επεσήμανε, επίσης, ότι ο Πάροχος Αντρέας Πιττάτζιης, εκτός από πρώην συγκατηγορούμενος, ενεργούσε και ως νομικός εκπρόσωπος τόσο του Ρώσου επενδυτή Νικολάι Γκορνόφσκι, όσο και του κατηγορουμένου 2 και του Ομίλου του.

Επικαλέστηκε μάλιστα, επαγγελματικό απόρρητο βάσει του τεκμηρίου 62, γεγονός που - σύμφωνα με τον Παπαϊωάννου- καθιστά την εμπλοκή του ως μάρτυρα «προβληματική».

Επίσης, έκανε λόγο για «επιλεκτική χρήση» της αντεξέτασης από την κατηγορούσα Αρχή, καθώς όπως είπε «αντί να καλέσει την αρμόδια μάρτυρα Ελένη Μιχαήλ για τη συμπληρωματική συμφωνία, επέλεξε να υποβάλει ερωτήσεις στην Έλενα Τζιοβάνη, η οποία δεν είχε γνώση των συμφωνιών.

Θα αποφασίσει το Δικαστήριο

Το Δικαστήριο ζήτησε χρόνο, ώστε να αποφασίσει επί του αιτήματος της κατηγορούσας Αρχής για την κλήτευση ή όχι του Αντρέα Πιττάτζιη ως μάρτυρας.

Η διαδικασία ορίστηκε εκ νέου στις 10 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

ΚΥΠΕ