«Σπάζουν» κιγκλιδώματα για τα αγρινά - Παγίδες θανάτου στο Δάσος της Πάφου

Περιστατικά θανάτου και τραυματισμού αγρινών, στην προσπάθειά τους να διασταυρώσουν τους δρόμους στο Δάσος της Πάφου, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Μία κύρια αιτία συνιστά το εμπόδιο που δημιουργεί το κιγκλίδωμα στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα ειδικά τα νεαρά ζώα, τα οποία δεν μπορούν να πηδήξουν, να προσκρούουν σε διερχόμενα αυτοκίνητα ή να εγκλωβίζονται.

Για αυτόν τον λόγο το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των αγρινών, προχώρησαν σε εντοπισμό και σημάδεμα άνω των 60 σημείων στο Δάσος της Πάφου όπου το κιγκλίδωμα αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για το ενδημικό είδος της Κύπρου.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο λειτουργός του Τμήματος Δασών Χάρης Νικολάου, τον Ιανουάριο το Τμήμα θα προκηρύξει διαγωνισμό προσφορών, ώστε να γίνουν σε αυτά τα σημεία ανοίγματα ενός μέτρου, από τα οποία θα μπορούν τα ζώα να περνάνε εύκολα και διασταυρώνοντας τον δρόμο να αλλάζουν περιοχή. Το σχετικό κονδύλι προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ανήκει στο Τμήμα Δασών.

Σπορά και ανοίγματα

Αναφερόμενος σε άλλα έργα συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών για την προστασία του αγρινού, είπε ότι συνεργάζονται για την τοποθέτηση ποτιστρών, για την καλλιέργεια (σπορές) μέσα στο δάσος αλλά και για τη δημιουργία ανοιγμάτων, για να μπορούν πιο εύκολα τα αγρινά να βρίσκουν τροφή. «Όταν είναι πολύ ‘‘κλειστό’’ το δάσος, δεν φυτρώνει χόρτο, με αποτέλεσμα τα ζώα να αναγκάζονται να βγαίνουν από αυτό, όπου προκύπτουν άλλα προβλήματα, καθώς δημιουργούν ζημιές σε περιβόλια ή πάνε προς τη νεκρή ζώνη. Εμείς τα θέλουμε να μείνουν μέσα στο δάσος», εξήγησε.

Οι αγέλες σκύλων

Ένα άλλο ζήτημα για το οποίο, όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα συναντηθούν οι δύο Υπηρεσίες και η Αστυνομία, ώστε να βρεθούν τρόποι επίλυσης, είναι οι αγέλες αδέσποτων σκύλων εντός του Δάσους της Πάφου. Όπως τόνισε, το πρόβλημα είναι τεράστιο και συνιστά έναν λόγο μεγάλης θνησιμότητας των αγρινών. «Δυστυχώς οι αδέσποτοι σκύλοι είναι πάρα πολλοί και από τις κάμερες που τοποθετούμε στις ποτίστρες διαπιστώνουμε ότι επιτίθενται στα αγρινά και τα σκοτώνουν», σημείωσε. Εξάλλου σημείωσε ότι οι αδέσποτοι σκύλοι μεταφέρουν και ασθένειες, όπως τον εχινόκοκκο, ενώ θύματά τους είναι συνήθως τα νεαρά αγρινά, τα οποία είναι πιο ευάλωτα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η οποία δραστηριοποιείται στην εντατική διαχείριση του αγρινού για περισσότερα από 15 χρόνια, «ο αυξανόμενος αριθμός αδέσποτων σκύλων που έρχονται από τη νεκρή ζώνη και εισέρχονται στο δάσος, κυρίως από τις κοιλάδες του Ξερού Ποταμού (Καφίζηδες), του Ποταμού του Κάμπου και του Λιμνίτη, λυμαίνονται το αγρινό· οι αγέλες αυτών των αδέσποτων σκύλων αποτελούν σοβαρή αιτία θνησιμότητας για το είδος, ενώ έχει διαγνωστεί και εχινόκοκκος σε αγρινά στην περιοχή που γειτνιάζει με τη νεκρά ζώνη».

Μέρος των «πράσινων» ΜΟΕ

Στο μεταξύ, η συζήτηση για το θέμα άρχισε να απασχολεί τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον, καθώς ενδιαφέρει και τις δύο κοινότητες. Όπως ανέφερε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π» ο Ελληνοκύπριος συμπρόεδρος της Επιτροπής Μιχάλης Λοϊζίδης, τα τελευταία 6-7 χρόνια οι αγέλες δεν διστάζουν να εμφανίζονται και μέσα στις κοινότητες, όπως του Κάμπου και της Τσακκίστρας. Μάλιστα έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους, ενώ θανατώθηκαν αγρινά. Το πρόβλημα εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές του Δάσους της Πάφου και στην περιοχή της Λεύκας. Δεδομένου ότι αυτά τα ζώα δεν μπορούν να μπουν σε κλουβί, έχει, μεταξύ άλλων, ξεκινήσει εντός της Επιτροπής η συζήτηση για δημιουργία μεγάλου περιφραγμένου χώρου, όπου θα οδηγούνται.

Το ενδημικό αγρινό της Κύπρου ζει στο νησί για περισσότερα από 8,000 χρόνια. Πιστεύεται πως πρόκειται για άγριο απόγονο προβάτου ασιατικής προέλευσης που έφεραν στο νησί προϊστορικοί άνθρωποι.