Χειροπέδες σε 29χρονο για φωτιές στις Πλάτρες – Προέκυψε μαρτυρία εναντίον του

Στη σύλληψη 29χρονου προχώρησε το Σάββατο η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με δύο ταυτόχρονες φωτιές που εκδηλώθηκαν προχθές στην περιοχή των Πλατρών.

Συγκεκριμένα, οι εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 8μμ, της 26ης Σεπτεμβρίου, στην άκρη δρόμου στις Πάνω Πλάτρες, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβησαν στην περιοχή, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών, της Αστυνομίας και πολίτες.

Από την πρώτη εστία φωτιάς κάηκαν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης, ενώ από τη δεύτερη, περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης.

Από τις έρευνες προέκυψε μαρτυρία εναντίον 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εντός της ημέρας ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

