Κάλεσμα Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για σπουδαστικά δάνεια

Τους δικαιούχους σπουδαστικών δανείων, των οποίων οι αιτήσεις τους έχουν εγκριθεί, να αποταθούν στα καταστήματα του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης (ΟΧΣ) ώστε να αποσύρουν το ποσό που αναλογεί στο φετινό ακαδημαϊκό έτος, 2025/2026, καλεί η Διευθύντρια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) Λουκία Ευσταθίου.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ η κ. Ευσταθίου είπε ότι από την 1η Αυγούστου 2025 άρχισε η έκδοση των δόσεων των δανείων, που αφορούν στο νέο ακαδημαϊκό έτος, 2025/2026, και προέτρεψε τους δικαιούχους, των οποίων «οι αιτήσεις τους έχουν ήδη εξεταστεί και εγκριθεί από τον Κεντρικό Φορέα να αποταθούν στα καταστήματα του ΟΧΣ της επαρχίας τους, από όπου έχουν ήδη συνάψει το δάνειό τους, έτσι ώστε να αποσύρουν το ποσό που αναλογεί στο φετινό ακαδημαϊκό έτος».

«Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στον ΟΧΣ την εγγραφή τους για το 2025/2026», σημείωσε.

Αναφορικά με όσους δεν έχουν κάνει εγγραφή ακόμα και το φετινό ακαδημαϊκό έτος δεν είναι το πρώτο έτος σπουδών ούτε το τελευταίο, η κ. Ευσταθίου είπε ότι αυτοί «μπορούν να προσκομίσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του έτους που έληξε για να αποσύρουν τη νέα δόση του δανείου τους και μόλις εξασφαλίσουν την εγγραφή να την προσκομίσουν και αυτή».

Σε σχέση με τους πρωτοετείς φοιτητές, ανέφερε ότι «γίνεται δεκτή η προσφορά της θέσης», ενώ για όσους το 2025/2026 είναι το τελευταίο έτος σπουδών, «ο δικαιούχος θα μπορεί να πάρει το 50% της δόσης που του αναλογεί με την προσκόμιση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους μέχρις ότου προσκομίσει την εγγραφή του για να πάρει και το υπόλοιπο 50%».

Σημείωσε ότι, η υποβολή αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2025/2026 συνεχίζεται και η τελευταία ημερομηνία για τη φετινή χρονιά είναι η 31/1/2026.

Πρόσθεσε ότι «αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη σπουδάζουν αλλά η φετινή χρονιά δεν αφορά στο πρώτο έτος σπουδών τους για κάλυψη με δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα του υπολοίπου των σπουδών».

Η Διευθύντρια του ΚΦΙΚΒ είπε στο ΚΥΠΕ ότι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης στον Φορέα είναι όσοι είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας είτε οι ίδιοι, είτε οι γονείς τους ή γιαγιάδες/παππούδες, ακόμη και οι θείοι/θείες τους.

Ανέφερε ότι τα ποσά που παραχωρούνται για σπουδές, ανάλογα πάντοτε με την αξία της κατεχόμενης περιουσίας του δικαιούχου, μπορούν να καλύψουν ετήσια, τα δίδακτρα όπου υπάρχουν και έξοδα συντήρησης ανάλογα με τη χώρα σπουδών.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι για ΗΠΑ και Καναδά το ποσό ανέρχεται στα €11.000, για Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία στα €10.000, για Ελλάδα και υπόλοιπες χώρες Ευρώπης €8.000, για Κύπρο (περιοχή φοίτησης διαφορετική από την περιοχή διαμονής) €5.000 και για Κύπρο (περιοχή φοίτησης ίδια με περιοχή διαμονής) €2.500.

Πηγή: ΚΥΠΕ