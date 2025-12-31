2025: Τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα στην Κύπρο με το φακό του ΚΥΠΕ

Δύο διευρυμένες διασκέψεις για το Κυπριακό πραγματοποιήθηκαν το 2025, σε Γενεύη και Νέα Υόρκη, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΓΓ των ΗΕ. Το 2025 ο ΓΓ των ΗΕ διόρισε την Μαρία Άνχελα Ολγκίν ως Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό ενώ διορίστηκε και ο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ.

Η Λευκωσία, η οποία συνεχίζει την προώθηση συνεργασιών και συνεργιών σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή και προσπάθεια ενδυνάμωσης του ρόλου της στην περιοχή, υποδέχθηκε τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, τον πρώτο Πρόεδρο των Εμιράτων που επισκέπτεται τη χώρα, ενώ Κύπρος και Γαλλία υπέγραψαν Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Η Κύπρος προετοιμάστηκε να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στο πρώτο μισό του 2026.

Η σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο τονίστηκε κατά την 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο Κάιρο. Στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Αιγύπτου, υπό τους Προέδρους Νίκο Χριστοδουλίδη και Abdel Fattah El-Sisi, υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας σε τομείς όπως η πληροφορική, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η υγεία, οι υδάτινοι πόροι, οι επενδύσεις και η πυρηνική ασφάλεια.

Η Λευκωσία χαιρέτισε την προεδρική απόφαση των ΗΠΑ που επιτρέπει στην Κύπρο πρόσβαση σε σημαντικά αμερικανικά αμυντικά προγράμματα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέβαλε πακέτο οκτώ σημείων για οδοφράγματα και άλλα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Οι προκλήσεις στην περιοχή της Κύπρου και η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ενίσχυση της ασφάλειας, της αμυντικής μας θωράκισης και της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, δήλωσε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Ετήσιου Προγραμματισμού της Διακυβέρνησης το 2025.

Τέλος, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανανέωσε ομόφωνα την εντολή της UNFICYP έως τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας τις προσπάθειες επανέναρξης διαπραγματεύσεων.

Τον Φεβρουάριο, η Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο επισκέφθηκε την Κύπρο και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την έντονη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα να συνεργαστεί με τα μέρη στην Κύπρο για την επερχόμενη συνάντηση στη Γενεύη. Επισκέφθηκε και Αθήνα και Άγκυρα.

Υπεγράφη στο Κάιρο Συμφωνία και Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου και Αδειούχου για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» και το τεμάχιο 6 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει για μία θετική προοπτική για τη Συρία, μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στη μεταβατική Κυβέρνηση της χώρας κατά την επίσκεψή του στη Δαμασκό.

«Ιστορική» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την κρατική επίσκεψη στην Κύπρο τον Μάρτιο του Βασιλιά Γουλιέλμου-Αλέξανδρου και της Βασίλισσας Mάξιμα της Ολλανδίας, κατόπιν δικής του πρόσκλησης. Ήταν η πρώτη από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960.

Η μεγάλη προσπάθεια ξεκινά σήμερα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό στη Γενεύη, εκφράζοντας ικανοποίηση για το αποτέλεσμά της. Την απόφασή του να διορίσει έναν προσωπικό απεσταλμένο προκειμένου να προετοιμάσει τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό ανακοίνωσε στη Γενεύη μετά την ολοκλήρωση της Άτυπης Διευρυμένης Συνάντησης ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προαναγγέλλοντας μια νέα τέτοια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου. Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν μια σειρά από πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, περιλαμβανομένου του ανοίγματος τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης.

Κοινή επιστολή απέστειλαν προς τον ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σχετικά με την επιθυμία της ΕΕ για ενεργή εμπλοκή στο Κυπριακό.

Εξάλλου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συμμετείχε στην πολυμερή σύνοδο ηγετών στο Παρίσι για την Ουκρανία, αλλά και σε συνάντηση στη Γαλλική πρωτεύουσα με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, του Λιβάνου και της Συρίας, για την περιοχή.

Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, μετά την διευρυμένη στη Γενεύη. Για ακόμα ένα θετικό βήμα έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά το πέρας της συνάντησης λέγοντας πως υπήρξε πρόοδος σε 4 από τα 6 θέματα.

Κοινοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη ο κατάλογος με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για Θέματα Νεολαίας, που ήταν ένα εκ των μέτρων που συμφώνησαν οι δύο ηγέτες κατά τη σύνοδο στη Γενεύη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό.

Ο Προέδρος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε τις επισκέψεις του σε άλλα κράτη-μέλη και υποψήφιες χώρες προς ένταξη, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πρώτος σταθμός η Ισπανία και ακολούθως η Πορτογαλία, η Σερβία, και το Μαυροβούνιο.

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε η Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα.

Σειρά επαφών πραγματοποίησε στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ,με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας σε τομείς υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Τον διορισμό της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν ως Προσωπικής του Απεσταλμένης για το Κυπριακό ανακοίνωσε τον Μάιο ο ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ διορίστηκε ο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στο Λήδρα Πάλας, στην οποία συμφώνησαν σε νέες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Αργότερα τον ίδιο μήνα η κ. Ολγκίν πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο. Παρέπεμψε στη δέσμευση των ηγετών για πρόοδο πριν τη συνάντηση του Ιουλίου, σε δηλώσεις της μετά από τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Είμαστε πολύ κοντά να καταλήξουμε» σε συμφωνία για θέματα άμυνας και ασφάλειας, δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, στο Λονδίνο.

Πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Συνομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στα Τίρανα στην Αλβανία.

Συνέχισε τις επισκέψεις του ο ΠτΔ ενόψει της Προεδρία ΕΕ σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, και Φινλανδία.

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέσδιο για την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Τον Ιούνιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στην Κύπρο βρέθηκε ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι για επίσημη επίσκεψη. Οι ηγέτες Κύπρου και Ινδίας αναφέρθηκαν στην ενίσχυση συνεργασίας Κύπρου- Ινδίας. Υπογράφηκε Κοινή Διακήρυξη για την Εφαρμογή της Περιεκτικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ινδίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στην 3η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, που πραγματοποιείται στη Νίκαια της Γαλλίας. Στο περιθώριο είχε συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ με τον οποίο συζήτησαν για το Κυπριακό, αλλά και με τον Βασιλιά της Ιορδανίας.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, αυτή τη φορά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε ότι θα υπήρχε μια άλλη άτυπη συνάντηση στην παρούσα μορφή αργότερα το 2025. Σημείωσε την πρόοδο που παρατηρήθηκε στις τέσσερις από τις έξι πρωτοβουλίες που συμφώνησαν οι δύο ηγέτες τον Μάρτιο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για τα υπόλοιπα δύο, το άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης και ηλιακή ενέργεια στην ουδέτερη ζώνη.

Μονοήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν.

Επισκέψεις στην Κύπρο πραγματοποίησαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, και του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι.

Κυκλοφόρησαν οι εκθέσεις του ΓΓ των ΗΕ για τις καλές του υπηρεσίες στην Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Υπογράφηκε στην Αθήνα Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Foresight), ανάμεσα σε Κυπριακή και Ελληνική Δημοκρατία.

Πραγματοποιήθηκε τελετή επαναπατρισμού των οστών Ελλαδιτών ηρώων της ΕΛΔΥΚ που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Τον Αύγουστο, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει και εντατικοποιεί τα διαβήματα και παραστάσεις και έχει προβεί σε καταγγελίες προς ΓΓ ΟΗΕ, θεσμούς ΕΕ, μόνιμα μέλη Σ.Α., Υπουργούς Εξωτερικών κ.ά, ώστε να τερματιστεί η παράνομη κράτηση από τον Ιούλιο 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα και ότι εξετάζει τη λήψη νομικών μέτρων ενώπιον του ΕΔΑΔ.

Ο Αυστριακός Καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να σημειώνει ότι η Αυστρία αποτελεί αξιόπιστο και πολύτιμο εταίρο εντός της ΕΕ, με τον οποίο η Κύπρος έχει κοινές προσεγγίσεις.

Πραγματοποιήθηκε αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των ΗΕ και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κόλιν Στιούαρτ.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) των ΗΠΑ, διενήργησε, έπειτα από αίτημα της Λευκωσίας, αυτοψία στον χώρο της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσού της 23ης και 24ης Ιουλίου. Στην έκθεσή τους αποδίδουν την αιτία σε απερίσκεπτη απόρριψη τσιγάρου, που ήρθε σε επαφή με ξηρή βλάστηση.

Το Σεπτέμβριο, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ ανακοίνωσε τον διορισμό του Κασίμ Ντιάν από τη Σενεγάλη ως νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του στην Κύπρο και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ο οποίος διαδέχθηκε τον Κόλιν Στιούαρτ.

Σαφές μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, να ακολουθήσει τον δρόμο της ευθύνης για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου, έστειλε από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας, παράλληλα, ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του για επανένωση της Κύπρου.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε κοινή συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των ΗΕ για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο, ο οποίος θα μπορεί να στηρίζει γειτονικά κράτη της περιοχής.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επισκέφθηκε τη Λευκωσία στο πλαίσιο περιοδείας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε επαφές στον Καναδά σε συνέχεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων στην Κύπρο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων φιλοξένησε την 18η Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών της Ευρώπης.

Υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας για την επίλυση του Κυπριακού, διεμήνυσε τον Οκτώβριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο τηλεοπτικό μήνυμά του για την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το τείχος της κατοχής δεν είναι αδιαπέραστο.

Ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Κασίμ Ντιάν, αφίχθηκε στην Κύπρο, αναφέροντας σε μία πρώτη δήλωσή του ότι προσβλέπει στη συνεργασία με όλα τα μέρη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας που άπτεται της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης της Γάζας και του ανθρωπιστικού τομέα κατά τις επαφές του στη Σύνοδο για την Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Αρχηγού της ΕΦ, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος διαδέχθηκε στην ηγεσία της ΕΦ, τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Οι ΗΠΑ παρέτειναν για 1 έτος την άρση εμπάργκο όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά τις εργασίες της Συνόδου MED9 στη Σλοβενία.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας ενόψει της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν εξέφρασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε τηλεφωνική συνομιλία με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κ. Έρχιουρμαν στην οικία του Ειδικού Απεσταλμένου του ΓΓ των ΗΕ, Κασίμ Ντιάν. Συμφώνησαν σε κοινή συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό και εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΓΓ των ΗΕ.

Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των δύο χωρών και συμφώνησαν στην προώθηση της διερεύνησης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας.

Tη θέση αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι καμία λύση δεν μπορεί να επιβληθεί στην Ουκρανία, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων.

Η συνέχιση της στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μετά από συνάντηση τον Δεκέμβριο με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο.

Σε ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αλλαγές σε πέντε χαρτοφυλάκια. Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ο Μιχάλης Δαμιανός, που υπηρετούσε ως Υπουργός Υγείας. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίστηκε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας. Ο Μάριος Χαρτσιώτης μετακινήθηκε από Υπουργός Δικαιοσύνης στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας. Στη θέση του διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Φυτιρής. Υπουργός Υγείας διορίστηκε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Κοινή επίσκεψη πραγματοποίησαν ΠτΔ και Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ και συνάντησή με την κ. Ολγκίν. «Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε ανακοινωθέν των ΗΕ στην Κύπρο, μετά τη συνάντηση.

Ήρθε η ώρα για αποτελέσματα στο Κυπριακό, είπε ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο πραγμαποίησε Πρόεδρος των ΗΑΕ. Ο Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασαν τη βούλησή τους για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Κύπρος και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέγραψαν Κοινό Ανακοινωθέν.

Υπεγράφη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, κατά την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι όπου συνάντησε τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Αποφασιστικότητα για συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας παρά τις γεωπολιτικές προσκλήσεις εξέφρασαν τη οι ηγέτες της Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ μετά την 10η Τριμερή Συνάντηση Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα.

Παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες και το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

