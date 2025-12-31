Gen Z: Τι σκέφτεται και γιατί δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη γενιά (ηχητικό)

Τι έχουν τελικά στο μυαλό τους οι νέοι της Gen-Z; Γιατί δεν μοιάζουν με καμία προηγούμενη γενιά; Γιατί αλλάζουν εύκολα δουλειά, γιατί θυμώνουν, γιατί διεκδικούν αλλιώς;

Για αυτά και πολλά ακόμη μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 ο σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Γιώργος Ζερβίδης, εξηγώντας ότι η Gen Z μεγάλωσε μέσα στην τεχνολογία, αλλά κουβαλά και έντονη ανάγκη για δικαιοσύνη, σε μια Κύπρο όπου η οικονομική ανασφάλεια, η ακρίβεια και το στεγαστικό επιβαρύνουν το άγχος για το μέλλον και επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές της.

