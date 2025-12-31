Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Gen Z: Τι σκέφτεται και γιατί δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη γενιά (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γιώργος Ζερβίδης εξηγεί στο ραδιόφωνο του Πολίτη γιατί οι νέοι σκέφτονται αλλιώς

Τι έχουν τελικά στο μυαλό τους οι νέοι της Gen-Z; Γιατί δεν μοιάζουν με καμία προηγούμενη γενιά; Γιατί αλλάζουν εύκολα δουλειά, γιατί θυμώνουν, γιατί διεκδικούν αλλιώς;

Για αυτά και πολλά ακόμη μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 ο σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Γιώργος Ζερβίδης, εξηγώντας ότι η Gen Z μεγάλωσε μέσα στην τεχνολογία, αλλά κουβαλά και έντονη ανάγκη για δικαιοσύνη, σε μια Κύπρο όπου η οικονομική ανασφάλεια, η ακρίβεια και το στεγαστικό επιβαρύνουν το άγχος για το μέλλον και επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές της.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Ζερβίδη, στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»:

 

Tags

GEN Z

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα