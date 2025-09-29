Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ο Αλέξανδρος Κληρίδης στην Πρωινή Επιθεώρηση για το περιστατικό βιασμού στις Κεντρικές Φυλακές (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τον κ. Κληρίδη, η μεταφορά του θύματος από τις Κεντρικές Φυλακές στα κρατητήρια Λακατάμιας έγινε με τιμωρητικό χαρακτήρα.

Για το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου, το οποίο συνοδεύτηκε μάλιστα από βιντεοσκόπηση και διαρροή του υλικού, μίλησε στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο δικηγόρος και πρόεδρος του Συνδέσμου Υπεράσπισης Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων, Αλέξανδρος Κληρίδης.

Τόνισε πως το θύμα είχε καταγγείλει αμέσως το περιστατικό μέσα στις φυλακές, ωστόσο δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενέργεια από τη διεύθυνση. Μόνο αφού ο θείος του θύματος απευθύνθηκε στην Αστυνομία και αφού το βίντεο διέρρευσε δημόσια, το σύστημα φάνηκε να κινητοποιείται, όπως ανέφερε.

Κατά τον κ. Κληρίδη, η μεταφορά του θύματος από τις Κεντρικές Φυλακές στα κρατητήρια Λακατάμιας έγινε με τιμωρητικό χαρακτήρα.

«Στα κρατητήρια, όπως έχει γνωματεύσει και η Επίτροπος Διοικήσεως, οι κρατούμενοι στερούνται θεμελιωδών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν στις φυλακές. Δεν υπάρχει προαυλισμός, ούτε κοινόχρηστοι χώροι, ενώ οι κρατούμενοι φυλάσσονται από αστυνομικούς και όχι από δεσμοφύλακες», εξήγησε.

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα