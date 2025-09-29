Ο Αλέξανδρος Κληρίδης στην Πρωινή Επιθεώρηση για το περιστατικό βιασμού στις Κεντρικές Φυλακές (ηχητικό)

Για το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου, το οποίο συνοδεύτηκε μάλιστα από βιντεοσκόπηση και διαρροή του υλικού, μίλησε στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο δικηγόρος και πρόεδρος του Συνδέσμου Υπεράσπισης Δικαιωμάτων των Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων, Αλέξανδρος Κληρίδης.

Τόνισε πως το θύμα είχε καταγγείλει αμέσως το περιστατικό μέσα στις φυλακές, ωστόσο δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενέργεια από τη διεύθυνση. Μόνο αφού ο θείος του θύματος απευθύνθηκε στην Αστυνομία και αφού το βίντεο διέρρευσε δημόσια, το σύστημα φάνηκε να κινητοποιείται, όπως ανέφερε.

Κατά τον κ. Κληρίδη, η μεταφορά του θύματος από τις Κεντρικές Φυλακές στα κρατητήρια Λακατάμιας έγινε με τιμωρητικό χαρακτήρα.

«Στα κρατητήρια, όπως έχει γνωματεύσει και η Επίτροπος Διοικήσεως, οι κρατούμενοι στερούνται θεμελιωδών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν στις φυλακές. Δεν υπάρχει προαυλισμός, ούτε κοινόχρηστοι χώροι, ενώ οι κρατούμενοι φυλάσσονται από αστυνομικούς και όχι από δεσμοφύλακες», εξήγησε.

Ακούστε ολόκληρο το ηχητικό: