Με κλιμάκωση προειδοποιούν οι λειτουργοί των ΥΚΕ– Αντιδρούν στην εμπλοκή τους σε νέα προγράμματα (ηχητικό)

Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία κατήλθαν οι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας να τους αναθέσει ρόλο στην υλοποίηση των νέων «κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης» για άτομα με αναπηρία.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο Κωνσταντίνος Καμπουράκος, Γραμματέας του Κλάδου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ, δήλωσε ότι η απεργία μπορεί να έχει συνέχεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης. «Είμαστε σε διαβουλεύσεις με τα μέλη μας και θα αποφασίσουμε στα όργανα του κλαδικού συμβουλίου τα επόμενα βήματά μας», ανέφερε.

Ο Γραμματέας του Κλάδου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ, αποκάλυψε ότι την Παρασκευή είχε επιτευχθεί προφορική συμφωνία με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για επανεξέταση του ζητήματος, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου απέστειλε επιστολή στους λειτουργούς, ζητώντας γραπτές τοποθετήσεις και προειδοποιώντας για πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση άρνησης.

Ο Κωνσταντίνος Καμπουράκος πρόσθεσε ότι η απαίτηση για γραπτές εξηγήσεις διέλυσε τους όποιους δεσμούς εμπιστοσύνης με τη διοίκηση. Η συντεχνία ζήτησε από την Υφυπουργό έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα, κάτι που, όπως κατήγγειλε, δεν έγινε δεκτό.

«Η πολιτική απόφαση ανήκει στην Υφυπουργό»

«Οι πολιτικές αποφάσεις ήταν καθαρά της Υφυπουργού και όχι του Γενικού Διευθυντή», δήλωσε ο λειτουργός Τύπου του Υφυπουργείου Πρόνοιας, Δημήτρης Χατζηιωσήφ.

Τόνισε, ακόμη, ότι «η αρμόδια πολιτική προϊστάμενη είναι η Υφυπουργός Πρόνοιας, η οποία παραμένει ανοιχτή σε διάλογο και δεν έχει λάβει τελική απόφαση», απαντώντας παράλληλα στο ερώτημα γιατί δεν ανατίθενται τα καθήκοντα αποκλειστικά στο τμήμα που διαθέτει την εξειδίκευση για άτομα με αναπηρία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, έξω από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η Πρόεδρος του Κλάδου Κοινωνικών Υπηρεσιών της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Άντρη Ματθαίου, ανέφερε ότι παρά τις προφορικές υποσχέσεις της Υφυπουργού για «πάγωμα» του προγράμματος, οι λειτουργοί έλαβαν τελικά γραπτές οδηγίες, μετά τη λήξη του ωραρίου της περασμένης Παρασκευής, με «απειλητικό και εκφοβιστικό ύφος».

«Η σημερινή απεργία δεν είναι ούτε ξαφνική, ούτε αβασάνιστη. Έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο φόρτος στις ΥΚΕ έχει ξεφύγει. Έχουν φορτώσει στις πλάτες μας άσχετα καθήκοντα, και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον βασικό μας ρόλο, την προστασία παιδιών, οικογενειών, θυμάτων βίας, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

Προειδοποίησε ότι η υποβάθμιση του ρόλου των ΥΚΕ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τις ευπαθείς ομάδες, λέγοντας ότι «αν δεν μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε να έχουμε θύματα».

«Αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν ζητούμε τίποτα παράλογο. Ζητούμε να επιστρέψουν τα καθήκοντα εκεί που ανήκουν, στις αρμόδιες υπηρεσίες», είπε.

Τα αιτήματα των απεργών

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ΥΚΕ διατυπώνουν δύο «σαφείς και αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις, οι οποίες είναι η οριστική ανάκληση της απόφασης ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στις ΥΚΕ, καθώς και η έναρξη θεσμικού διαλόγου, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για την αφαίρεση όλων των «άσχετων καθήκοντων», που έχουν επιφορτιστεί οι λειτουργοί τα τελευταία χρόνια.

«Εμείς δεν είμαστε απέναντι στα προγράμματα. Απλώς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα τα αναλάβουμε. Αυτή είναι η γραμμή μας», υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκος.

Σύμφωνα με τον κ. Καμπουράκο, «τα συγκεκριμένα προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης τα τρέχει εδώ και χρόνια το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες», εκφράζοντας την άποψη ότι η απόφαση να τα αναλάβουν οι ΥΚΕ «είναι λανθασμένη και επιβαρύνει επιπλέον ένα ήδη υπερφορτωμένο προσωπικό».

Σημείωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα έργα ξεκινούν με «έξι περιπτώσεις» και καταλήγουν σε «έξι εκατοντάδες», τονίζοντας πως μια τέτοια μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν είναι διαχειρίσιμη ούτε δίκαιη.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, η κ. Ματθαίου είπε ότι «δεν έχει επικοινωνήσει κανένας μαζί μας και σε σημερινές δηλώσεις της, η Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι».

«Επομένως, σε τι διάλογο να μπούμε; Απλώς περιμένουν να υποκύψουμε», δήλωσε.

Νέα πιο δυναμικά μέτρα αν δεν υπάρξει ανταπόκριση

Οι εκπρόσωποι των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών ξεκαθάρισαν ότι εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα προχωρήσουν σε νέα πιο δυναμικά μέτρα.

Τόνισαν πως «η σημερινή απεργία δεν στρέφεται κατά των ΑμεΑ αλλά στοχεύει στην ορθολογική λειτουργία του κράτους πρόνοιας, ώστε όλες οι ευάλωτες ομάδες να εξυπηρετούνται από τους σωστούς επαγγελματίες, στον σωστό τομέα».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ