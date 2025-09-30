Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ένοικος κατήγγειλε ότι άγνωστος χτύπησε την πόρτα και λήστεψε διαμέρισμα στη Λευκωσία

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε τη Δευτέρα σε διαμέρισμα στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία, σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 6.40 χθες το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία για ληστεία σε διαμέρισμα στη Λευκωσία και μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν την 44χρονη ένοικο του διαμερίσματος. Σύμφωνα με την καταγγελία, λίγη ώρα προηγουμένως, κτύπησε η πόρτα του διαμερίσματος και αφού την άνοιξε, εισήλθε άγνωστος άντρας ο οποίος φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό της 44χρονης, αυτός κρατούσε μαχαίρι και αφού την κτύπησε και την απείλησε, πήρε ένα κιβώτιο το οποίο περιείχε αριθμό κοσμημάτων καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό σε διάφορα χαρτονομίσματα και τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο το οποίο τον περίμενε και στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο πρόσωπα.

ΚΥΠΕ

