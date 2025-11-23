Η συγκλονιστική εξομολόγηση της εγγονής του Τζον Φ. Κένεντι: «Μου μένει μόνο ένας χρόνος ζωής»

H εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ αποκάλυψε το Σάββατο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου, με τους γιατρούς να της λένε ότι της απομένει λιγότερος από ένας χρόνος ζωής.

Σε δημοσίευσή της στο The New Yorker η 35χρονη έγραψε ότι διαγνώστηκε πέρυσι με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) με μια σπάνια μετάλλαξη γνωστή ως «Inversion 3», ένα γενετικό εύρημα που εμφανίζεται σε λιγότερο από 2% των περιπτώσεων AML.

Οι γιατροί ανακάλυψαν έμαθε πως πάσχει από τη νόσο λίγο αφότου η Σλόσμπεργκ γέννησε την κόρη της τον Μάιο του 2024. «Δεν πίστευα — δεν μπορούσα να πιστέψω — ότι μιλούσαν για μένα», έγραψε. «Την προηγούμενη μέρα είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα, εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν αισθανόμουν άρρωστη. Ήμουν πραγματικά ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνώριζα».

Στο δοκίμιο, η Σλόσμπεργκ περιγράφει την εξαντλητική θεραπευτική διαδικασία, η οποία περιλάμβανε αρκετούς κύκλους χημειοθεραπείας, δύο μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών και συμμετοχή σε δύο κλινικές δοκιμές. Η Σλόσμπεργκ είπε ότι διαγνώστηκε επίσης με μια μορφή του ιού Epstein–Barr τον Σεπτέμβριο, η οποία «κατέστρεψε τα νεφρά της», και έπρεπε να μάθει ξανά να περπατά.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλινικής δοκιμής, ο γιατρός μου είπε ότι μπορούσε να με κρατήσει στη ζωή για έναν χρόνο, ίσως», έγραψε.

Η 35χρονη είναι κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ και με τον σύζυγό της, Τζορτζ Μοράν, έχουν έναν γιο 3 ετών και μια κόρη 1 έτους.

Η Σλόσμπεργκ είπε ότι μετανιώνει που προσθέτει ένα ακόμη γεγονός τραγωδίας στην ιστορία της οικογένειάς της.

«Σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να είμαι καλή, καλή μαθήτρια και καλή αδελφή και καλή κόρη, και να προστατεύω τη μητέρα μου και να μην την κάνω ποτέ να στεναχωρηθεί ή να θυμώσει», γράφει. «Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για να το σταματήσω».

