Σοκαριστικό θανατηφόρο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα το όνομα του θύματος, θετικός σε νάρκοτεστ και άλκολτεστ ο οδηγός που τον παράσυρε (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα τον 20χρονο Ahmad Al Matar 20χρόνων, αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα από τη Συρία. Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος στην παραλιακή λεωφόρο της Λεμεσού κοντά στον Δημόσιο Κήπο, κτύπησε και παρέσυρε τον άτυχο 20χρονο.





Εκ πρώτης όψεως ο 26χρονος φέρεται να κινήτο με υπερβολική ταχύτητα και να πέρασε από την προηγούμενη διασταύρωση των φώτων τροχαίας με κόκκινο. Επίσης, βρέθηκε θετικός σε νάρκοτεστ και σε έλεγχο αλκοόλης. Σημειώνεται ότι ο ποδηλάτης οδηγούσε στη μέση σχεδόν του δρόμου χωρίς να φορά κράνος, ενώ δίπλα ακριβώς, στην ίδια κατεύθυνση, υπάρχει ποδηλατόδρομος.





Ο Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, 26χρονος οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο στον παραλιακό δρόμο με δυτική κατεύθυνση, όταν σε σημείο πριν από τα φώτα του Εναερίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 20χρονο ποδηλάτη, ο οποίος κινείτο επίσης στον παραλιακό δρόμο.

Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό και τελικό έλεγχο αλκοόλης, καθώς και σε νάρκοτεστ, με θετική ένδειξη και στα δύο, και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.





Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη θέση του ποδηλάτη στο οδόστρωμα, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι, σύμφωνα με μαρτυρία, ο 20χρονος ποδηλατούσε στη μέση του δρόμου, χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος. Όσον αφορά τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο σημείο της σύγκρουσης και στα σημεία όπου κατέληξαν το ποδήλατο και το όχημα, ο κ. Χαραλάμπους επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη απόσταση.

Πρόσθεσε επίσης ότι, σύμφωνα με μαρτυρία, ο 26χρονος οδηγός φέρεται να κινείτο με υπερβολική ταχύτητα και μάλιστα είχε προηγουμένως παραβιάσει σύστημα φωτοεπισήμανσης σε άλλη συμβολή, γεγονός που έχει καταγραφεί.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Τροχαία, με σκοπό τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.



