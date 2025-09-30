Ο Όμιλος Caramondani ανακοινώνει την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στις 6 Δεκεμβρίου 2024, ολοκληρώνοντας με επιτυχία ένα δύσκολο έργο ανακατασκευής μέσα σε μόλις εννέα μήνες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, η μονάδα επανέρχεται στον κομβικό της ρόλο για την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση και την τεχνογνωσία του Ομίλου στον τομέα της αφαλάτωσης και των βιώσιμων υποδομών.

Με ημερήσια δυναμικότητα 15.000 κυβικών μέτρων, η μονάδα ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που διασφαλίζουν ενεργειακή αποδοτικότητα, περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αξιόπιστη παραγωγή πόσιμου νερού. Η λειτουργία της ενισχύει την ανθεκτικότητα της επαρχίας Πάφου, εξασφαλίζοντας νερό για τα νοικοκυριά, τη γεωργία, τον τουρισμό και τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί δυνατότητες μελλοντικής τεχνολογικής αναβάθμισης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας.

Η παράδοση του έργου μέσα σε μόλις εννέα μήνες, προστίθεται στην ανακοίνωση, κατέστη δυνατή χάρη στην άριστη εσωτερική οργάνωση, τη γρήγορη και ορθή λήψη αποφάσεων σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία του Ομίλου στη διαχείριση σύνθετων έργων υποδομής.

Το επίτευγμα αυτό αναδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου Caramondani να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα σε κρίσιμες εθνικές ανάγκες. Καθοριστικό ρόλο στη συνολική επιτυχία διαδραμάτισε η στενή συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το έργο αυτό αναδεικνύει τη σημασία της αγαστής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Caramondani, κ. Σταύρος Καραμοντάνης, δήλωσε πως η επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου αποτελεί ορόσημο εθνικής σημασίας.

Το έργο αυτό αποδεικνύει, όπως αναφέρει, πώς η τεχνική αρτιότητα και η αποτελεσματική συνεργασία μπορούν να παραδώσουν βιώσιμες λύσεις σε χρόνο ρεκόρ. Στον Όμιλο Caramondani παραμένουμε συνέχισε, «προσηλωμένοι στην αποστολή μας να στηρίζουμε την υδατική ασφάλεια της Κύπρου και να συμβάλλουμε στην ευημερία των πολιτών της.»

Επισημαίνεται ακόμη πως για περισσότερα από 65 χρόνια, ο Όμιλος Caramondani παραδίδει έργα υποδομής στρατηγικής σημασίας. Μέσα από τις θυγατρικές του, Caramondani Engineers, Caramondani Desalination Plants και OSMOSISTEMI, συνδυάζει την τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο με τη διεθνή εμπειρία, θέτοντας διαρκώς νέα πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας.

Οι μονάδες αφαλάτωσης της Δεκέλειας και της Πάφου συνεχίζουν να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας της Κύπρου, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Όμιλος.