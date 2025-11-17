Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπόθεση Κεντρικών Φυλακών - Γενικός Ελεγκτής: «Αναμένεται να ζητηθεί η διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ερωτηθείς από το politis.com.cy ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει την διαθεσιμότητα της κας Δημητρίου.

Η καταχώρηση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου  της υπόθεσης με τα χιλιάδες έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, τα οποία είχαν βρεθεί στο σπίτι του αρχιδεσμοφύλακα, φέρνει εξελίξεις και στην Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς η εκ των κατηγορουμένων, πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου εργάζεται στην Υπηρεσία.

Ερωτηθείς από το politis.com.cy ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει την διαθεσιμότητα της κας Δημητρίου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ενημερώθηκε σήμερα γραπτώς από την Αστυνομία για την εξέλιξη της υπόθεσης και αύριο θα δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για να τεθεί σε διαθεσιμότητα η Αθηνά Δημητρίου.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα