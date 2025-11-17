Υπόθεση Κεντρικών Φυλακών - Γενικός Ελεγκτής: «Αναμένεται να ζητηθεί η διαθεσιμότητα της Αθηνάς Δημητρίου»

Η καταχώρηση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της υπόθεσης με τα χιλιάδες έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, τα οποία είχαν βρεθεί στο σπίτι του αρχιδεσμοφύλακα, φέρνει εξελίξεις και στην Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς η εκ των κατηγορουμένων, πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου εργάζεται στην Υπηρεσία.

Ερωτηθείς από το politis.com.cy ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει την διαθεσιμότητα της κας Δημητρίου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ενημερώθηκε σήμερα γραπτώς από την Αστυνομία για την εξέλιξη της υπόθεσης και αύριο θα δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για να τεθεί σε διαθεσιμότητα η Αθηνά Δημητρίου.