Θανατηφόρο τροχαίο στα κατεχόμενα με θύμα 26χρονο

Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και δυο άλλα άτομα τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στα κατεχόμενα, στον κύριο δρόμο Κερύνειας - Κυθρέας.

Σύμφωνα με τη «Γιενί Ντουζέν», το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 22:30, μεταξύ του 8ου και 9ου χιλιομέτρου της οδικής αρτηρίας. Σύμφωνα με την «αστυνομία», 31χρονο άτομο, οδηγώντας το όχημα του προς την Κυθρέα, από απροσεξία εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 26χρονος.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 26χρονου. Στο ίδιο όχημα επέβαινε και άλλο άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο «νοσοκομείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται. Και το άτομο που οδηγούσε το πρώτο όχημα, ηλικίας 31 ετών, τραυματίστηκε.

Η «αστυνομία» ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Με αυτό το περιστατικό, ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα στα κατεχόμενα το 2025 ανήλθε σε 35.

Στον συγκεκριμένο δρόμο έχουν σημειωθεί επανειλημμένα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα.

