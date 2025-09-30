Tι αλλάζει από αύριο στην αγορά ηλεκτρισμού (ηχητικό)

Αλλάζει το τοπίο στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου, με την αυριανή πρεμιέρα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού. Για πρώτη φορά, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πάροχο, βάζοντας τέλος στο μέχρι σήμερα μονοπωλιακό καθεστώς.

«Όπως πριν από 20 χρόνια ανοίξαμε την αγορά των τηλεπικοινωνιών και δώσαμε τέλος στο μονοπώλιο, το ίδιο γίνεται τώρα και με το ρεύμα», ανέφερε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και την «Δεύτερη Ματιά» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού , Γιώργος Χρυσοχός. «Οι Κύπριοι πολίτες αποκτούν πλέον το δικαίωμα να επιλέγουν τον προμηθευτή τους» ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι «οι υποδομές παραμένουν στην ΑΗΚ. Δεν αλλάζουμε εγκαταστάσεις ή μετρητές.Αυτό που αγοράζει ο καταναλωτής είναι κιλοβατώρες, καθαρή εμπορία».

Ο Πρόεδρος του ΣΑΗ διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία αλλαγής παρόχου θα είναι απλή και χωρίς κόστος: «Με μια online αίτηση μπορεί κάποιος να αλλάξει πάροχο. Ακόμη κι αν η διαφορά είναι πέντε ευρώ τον μήνα, γιατί να μην το κάνει;». Τόνισε δε ότι οι νέοι προμηθευτές θα προσφέρουν πακέτα με ευέλικτες τιμές, επιτρέποντας στον καταναλωτή να εκμεταλλεύεται φθηνότερο ρεύμα τις ώρες που υπάρχει αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χρυσοχό, η αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να «ωριμάσει», καθώς οι πάροχοι θα επιλέξουν διαφορετικές στρατηγικές: «Κάποιοι θα κινηθούν πιο επιθετικά με πακέτα, άλλοι θα περιμένουν να δουν πώς θα διαμορφωθεί η χονδρική τιμή πριν βγουν στην αγορά». «Πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο» σημείωσε και κάλεσε τον κόσμο να δοκιμάσει.

Αναφορικά με τη διαφάνεια, διαβεβαίωσε ότι «Κάθε μήνα οι λογαριασμοί θα δείχνουν καθαρά την τιμή ανά κιλοβατώρα, ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει με την ΑΗΚ».

Η μεγάλη καινοτομία, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχό, είναι τα ευέλικτα τιμολόγια που θα προσφέρουν οι νέοι πάροχοι. «Μπορεί κάποιος να δίνει χαμηλότερη τιμή το μεσημέρι, όταν υπάρχει αφθονία από φωτοβολταϊκά, και υψηλότερη το βράδυ. Αυτό επιτρέπει στον καταναλωτή να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του και να εκμεταλλευτεί τις ώρες με φθηνότερο ρεύμα».

Αναφορικά με την επιστροφή στην ΑΗΚ σε περίπτωση δυσαρέσκειας, διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει ξανά πάροχο, δίνοντας την προκαταβολή που ζητά κάθε εταιρεία».

Τέλος είπε ότι «Για να δούμε πραγματικά μεγάλες μειώσεις στο κόστος, πρέπει να έρθει το φυσικό αέριο και να προχωρήσουν τα έργα αποθήκευσης. Εμείς πιστεύουμε στον υγιή ανταγωνισμό. Το κράτος πρέπει να είναι κράτος πρόνοιας και όχι επιχειρηματίας»

Η μεγάλη σημασία του ανοίγματος της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) τονίζει τη σημασία του ανοίγματος της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για έναν πραγματικά υγιή ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας στην Κύπρο.

Με τη λειτουργία της αναμένεται να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που υπήρχαν κατά τη μεταβατική περίοδο, προσφέροντας στους καταναλωτές το αυτονόητο: τη δυνατότητα να επιλέγουν τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η ενεργοποίηση της αγοράς θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα προάγει την καινοτομία, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες διαφάνειας και βελτίωσης της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι ανεξάρτητοι προμηθευτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα, συνδυάζοντας συμβατική παραγωγή με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό τους επιτρέπει να προσφέρουν ευέλικτα τιμολόγια, με χαμηλότερες χρεώσεις κατά τις ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ και υψηλότερες τις βραδινές ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνεται η κατανάλωση ενέργειας όταν υπάρχει αφθονία πράσινης παραγωγής, επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, περιορίζονται οι περικοπές ΑΠΕ και, τελικά, μειώνεται το συνολικό κόστος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές.

Σε πρώτο στάδιο, έχουν ενταχθεί στην αγορά ηλεκτρισμού 17 συμμετέχοντες, δύο είναι Παραγωγοί, δέκα είναι Προμηθευτές, εννέα Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ και τρεις Παραγωγοί ΑΠΕ. Η αγορά ηλεκτρισμού περιλαμβάνει τρεις επιμέρους αγορές: την προθεσμιακή αγορά, την προημερήσια αγορά και την αγορά εξισορρόπησης πραγματικού χρόνου. Η συμμετοχή των προμηθευτών σε αυτές τις αγορές, θα τους επιτρέψει να διαμορφώνουν ανταγωνιστικές προσφορές προς τους καταναλωτές, καθώς θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος προμήθειας και την ευστάθεια του χαρτοφυλακίου τους.

Η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της την απάντηση στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Για να πετύχουμε τη σωστή μετάβαση, απαιτείται θεσμική σταθερότητα, διαφάνεια και επαρκής χρόνος προσαρμογής.

Γι’ αυτό και η επιτυχία της δεν θα κριθεί αποκλειστικά από την έναρξή της, αλλά από το κατά πόσο θα εφαρμοστούν όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα στον τόπο μας, συμπεριλαμβανομένης της έλευσης του φυσικού αερίου, της αναβάθμισης του δικτύου και της υλοποίησης έργων αποθήκευσης. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διασφαλιστεί ο πλήρης ανταγωνισμός, να ενισχυθεί η λειτουργία της αγοράς και να αξιολογηθεί αντικειμενικά η συνεισφορά της στη μείωση των τιμών του ηλεκτρισμού, που είναι το ζητούμενο όχι μόνο της πολιτείας, αλλά και των ιδιωτών παραγωγών και προμηθευτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού υπογραμμίζει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, ενώ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη δέσμευσή του να λειτουργεί ως αξιόπιστος και θεσμικός εταίρος, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής, σταθερής και μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής για τη χώρα μας.