Προϊόντα με επικίνδυνα χημικά κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά- Δείτε ποια είναι

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα υπό αναφορά προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος τα προϊόντα αυτά είναι:

Μελάνι για τατουάζ, επωνυμίας «INTENZE – Advanced Tattoo Ink Formula» με κωδικό #RD26Y51 - Blue Sky. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, είναι αμερικανικής κατασκευής και εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας. Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση Αρσενικού και Μολύβδου. Το αρσενικό μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, να βλάψει τη γονιμότητα ή το αγέννητο παιδί και να προκαλέσει βλάβες σε όργανα μέσω παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης. Ο Μόλυβδος είναι νευροτοξικός και μπορεί να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά.

Ασύρματο ποντίκι, επωνυμίας «Wireless Mouse» με κωδικό SMRGBCD001. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, είναι κινεζικής κατασκευής και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Το καλώδιο φόρτισης USB του προϊόντος περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία, Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. Στα σημεία συγκόλλησης του προϊόντος περιέχει υψηλή συγκέντρωση Μολύβδου και Καδμίου. Ο Μόλυβδος είναι νευροτοξικός και μπορεί να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά και το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Πτυσσόμενος κουβάς, επωνυμίας «MFH» με κωδικό 30513B. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Δερμάτινο πορτοφόλι επωνυμίας «Geldbörse - 1513 Spring Crocus» με κωδικό 23-0092. Το προϊόν είναι ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το Χρώμιο (VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Πατάκι εισόδου, επωνυμίας «Romyhen – Regnbågsdörrmatta» με κωδικό p502-z417ditan-A-30*60cm. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Στα πλαστικά μέρη του προϊόντος περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο Χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCPs). Οι ουσίες αυτές παραμένουν στο περιβάλλον, είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή.

Αδιάβροχη τσάντα, επωνυμίας «CGI – Drybag 5 liter» με κωδικούς 0739.10, 0739.30 και 0739.98. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παντόφλες επωνυμίας «JANINA» με κωδικό 000273404. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας και στο πλαστικό υλικό του, ανιχνεύθηκε υψηλή συγκέντρωση Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ). Οι ΠΑΥ είναι πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, και ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή.

Πλαστικές παντόφλες παιδικές επωνυμίας «Sesamall – Ciabatte» με κωδικούς 1020-2, 225-02 και 620-03. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Πλαστικές παντόφλες παιδικές επωνυμίας «S7STAR – Ciabatte» με κωδικούς CT63672, CT64719, CT66609 και ZX63831. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Πλαστικές παντόφλες παιδικές επωνυμίας «Sweet Walk – Ciabatte» με κωδικούς 1956 και 1957. Το προϊόν είναι πορτογαλλικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Σημειωματάριο με στυλό, επωνυμίας «Sanrio – Anteckningsbok My Melody» με κωδικό Ben07. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, είναι κινεζικής κατασκευής και εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας. Το πλαστικό εξώφυλλο του σημειωματάριου περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία, Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος καθώς και υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Πλαστική κούκλα επωνυμίας «BEAUTY FASHION STYLE» με κωδικό 4910991 B:180. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Σετ με πλαστικές κούκλες επωνυμίας «My Fashion Style - Játékbaba szett» με κωδικό 698. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και στα πλαστικά του μέρη περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιχνίδι μπάνιου, επωνυμίας «JÁTÉK» με κωδικό A986-A-H-0600-002. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος.

Καθαριστικό μούχλας, επωνυμίας «HG - MOULD REMOVER FOAM SPRAY» με κωδικούς 2208, 2309, 2402 και 2408. Το προϊόν είναι ολλανδικής κατασκευής και εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς δεν φέρει την απαιτούμενη επισήμανση.

ΚΥΠΕ