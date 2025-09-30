Υπόθεση θανάτου 31χρονου στο Ζακάκι: Ενδείξεις για φόνο – Υπό κράτηση η συμβία

Σοβαρή ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση θανάτου του 31χρονου Gerome Zarate De Castro από τις Φιλιππίνες, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής τραυματισμένος έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στο Ζακάκι. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Αρχικά, οι Αρχές εκτιμούσαν πως ο θάνατός του οφειλόταν σε πτώση από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, ωστόσο η νεκροτομή αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, οδηγώντας σε ανατροπή και πλέον ενώπιον του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκεται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.

Η 26χρονη συμβία του θύματος, επίσης από τις Φιλιππίνες, συνελήφθη ως ύποπτη για φόνο εκ προμελέτης και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή της. Η ίδια, μέσω του δικηγόρου της Στέλιου Αλβάνη, αρνείται κάθε ανάμειξη, επιμένοντας ότι δεν έκανε τίποτα για να βλάψει τον 31χρονο. Στην προκαταρκτική της κατάθεση, ανέφερε ότι οι δυο τους είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση για ζήτημα ζηλοτυπίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σωματική σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, κλειδώθηκε στο υπνοδωμάτιό της, με τον 31χρονο να χτυπά επίμονα την πόρτα και στη συνέχεια να επιχειρεί, σύμφωνα με την ίδια, να εισέλθει από το μπαλκόνι μέσω παραθύρου. Εκείνη τη στιγμή, όπως ισχυρίζεται, άκουσε θόρυβο και τον είδε να έχει πέσει στο έδαφος.

Ωστόσο, τα ευρήματα των ιατροδικαστών Αγγελικής Παπέττα και Ορθόδοξου Ορθοδόξου έφεραν στο φως σοβαρές αντιφάσεις. Στη σορό του 31χρονου εντοπίστηκαν δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε αιμορραγικό σοκ συνεπεία εσωτερικής αιμορραγίας, λόγω ρήξης σπλήνας. Η απουσία αντικειμένων στον χώρο που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τέτοιου είδους τραύματα ενισχύει τις υποψίες περί εγκληματικής ενέργειας.

Η νεκροτομή, μάλιστα, διακόπηκε προσωρινά προκειμένου οι Αρχές να διενεργήσουν νέες έρευνες στο διαμέρισμα και τον περιβάλλοντα χώρο. Μέχρι στιγμής, δεν εντοπίστηκε τεκμήριο που να εξηγεί πώς προκλήθηκαν τα τραύματα. Αστυνομικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τα τραύματα να τα προκάλεσε ο ίδιος ο 31χρονος κατά την πτώση του, αν και η πιθανότητα αυτή θεωρείται αδύναμο σενάριο. Επιπρόσθετη δυσκολία στη διερεύνηση δημιουργεί το γεγονός ότι τα ρούχα του θύματος δεν μπορούν να εξεταστούν, καθώς καταστράφηκαν κατά την ιατρική παρέμβαση για να σωθεί η ζωή του.

Η μόνη μαρτυρία που έχουν στη διάθεσή τους οι ανακριτές είναι αυτή της 26χρονης, αφού δεν υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση της σχέσης τους το τελευταίο διάστημα και αν υπήρχαν εντάσεις.