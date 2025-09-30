Γεμιστήρες και πλαστά έγγραφα στο διαμέρισμα καταζητούμενου για την απόπειρα φόνου εναντίον Ουκρανού

Εντοπίστηκαν δύο γεμιστήρες πιστολιού με αριθμό σφαιρών, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα, ταυτότητες και διαβατήρια σε διαμέρισμα που ανήκει σε έναν εκ των δύο καταζητούμενων για τους πυροβολισμούς κατα 42χρονου Ουκρανού στη Λεμεσό, το οποίο εντόπισε η Αστυνομία σήμερα και έθεσε υπό φρούρηση.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και εξετάζονται από την Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η απόπειρα φόνου εναντίον 42χρονου από την Ουκρανία που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις επτά, έξω από υπερπολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή Πύργου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πριν από την εγκληματική ενέργεια προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ δέκα ατόμων, ενώ εκτιμάται ότι οι συμμετέχοντες είχαν οικονομικές διαφορές, χωρίς όμως αυτό να «κλειδώνει» ως το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας. Οι ανακριτές του ΤΑΕ προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις επαγγελματικές ασχολίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο του θύματος όσο και των δραστών, που ενδεχομένως να ρίξουν και φως στο κίνητρο της συμπλοκής που οδήγησε στην απόπειρα φόνου.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι δύο δράστες βρίσκονταν εντός του ξενοδοχείου όπου περίμεναν να συναντηθούν με την άλλη παρέα. Ακολούθως βγήκαν εκτός του ξενοδοχείου όπου υπήρξε συμπλοκή σε δύο περιπτώσεις και, όπως προκύπτει από το κλειστό κύκλωμα, ο 42χρονος επιτέθηκε πρώτα και ακολούθως υπήρξε ο εξ επαφής πυροβολισμός από τον δράστη. Σημειώνεται πως κανένας από τους εμπλεκομένους δεν διέμενε στο ξενοδοχείο.

Το θύμα μεταφέρθηκε από φίλους του σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Ο 42χρονος εισήχθη στο χειρουργείο και, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Αυτό που αξίζει αναφοράς είναι ότι η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από το νοσηλευτήριο. Στη σκηνή εντοπίστηκε ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου και διάφορα άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τις εξετάσεις, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.

Περαιτέρω μαρτυρία, η οποία αξιολογείται, αναφέρει ότι ο ένας εκ των δραστών (πλέον καταζητούμενο πρόσωπο) αποχώρησε από το ξενοδοχείο πεζός και ακολούθως το άλλο καταζητούμενο πρόσωπο με το συγκεκριμένο όχημα. Παρά τις επιτόπου εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, ο φερόμενος ως δράστης δεν εντοπίστηκε και δεν αποκλείεται να μεταφέρθηκε προς το Ζύγι με τρίτο όχημα. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν θέσει στο «μικροσκόπιο» εικόνες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που βρίσκονται εγκατεστημένα τόσο στην περιοχή Πύργου όσο και στην περιοχή Ζυγίου. Σημειώνεται ότι όλα όσα προηγήθηκαν της απόπειρας φόνου έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα του ξενοδοχείου και αξιολογούνται. Η Αστυνομία αναζητεί δύο πρόσωπα ως ύποπτα για την απόπειρα φόνου, των οποίων τα στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού απέρριψε αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού για διενέργεια έρευνας στην οικία του φερόμενου ως δράστη.