F-16 στον ουρανό, τα νέα ελικόπτερα Η145Μ και το σύστημα BARAK MX - Τι είδαμε στη στρατιωτική παρέλαση (βίντεο, φώτος)

Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου 2025 που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στη λεωφόρο Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ στον Στρόβολο, για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για πρώτη φορά η τελετή ξεκίνησε στις 9 το πρωί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη να ταξιδέψει αμέσως μετά για Κομπεγχάγη, όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σήμερα και αύριο, 2 Οκτωβρίου. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Θανάσης Δαβάκης και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Γεώργιος Τσιτσικώστας, μαζί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, διπλωμάτες και επίσημους προσκεκλημένους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ρίψη 21 κανονιοβολισμών και την έπαρση της σημαίας υπό τον Εθνικό Ύμνο.

Στην παρέλαση συμμετείχαν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσία νέων οπλικών συστημάτων, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά.

Στον ουρανό της Λευκωσίας πέταξαν τα νεοαποκτηθέντα ελικόπτερα H145M, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στην Εθνική Φρουρά, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η διέλευση των δύο ελληνικών F-16.

Στο μηχανοκίνητο σκέλος παρουσιάστηκε ο νέος πολλαπλός εκτοξευτής ρουκετών Tamnava, ικανός να εκτοξεύει ρουκέτες 122 και 262 χιλιοστών, καθώς και τα σύγχρονα αντιαρματικά συστήματα AKerON, τοποθετημένα σε οχήματα Sherpa.

Παράλληλα, τονίστηκε η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας με το προηγμένο σύστημα BARAK MX, το οποίο έχει ήδη παραληφθεί και εντάσσεται σταδιακά στην άμυνα της χώρας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Δαβάκης: Η διέλευση F-16 αποδεικνύει έμπρακτα το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου

Η διέλευση των μαχητικών αεροσκαφών F16 Viper πάνω από την Κύπρο και τον χώρο της στρατιωτικής παρέλαση,ς αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάσης Δαβάκης, σε δηλώσεις μετά τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, ο οποίος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση της Ελλάδας στους εορτασμούς για τα 65χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δήλωση του εξέφρασε τη συγκίνηση που όπως είπε θα ένιωθε κάθε Έλληνας που πατά το χώμα της Μεγαλόνησου.

«Πατώ με συγκίνηση το χώμα της Κύπρου, όπως θα έκανε κάθε Έλληνας», είπε.

Ακολούθως ανέφερε ότι ως εκπρόσωπος της ελληνικής Κυβερνήσεως τιμά με υπερηφάνεια και συναισθανόμενος της βαριά ιστορική ευθύνη, την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η 1η Οκτωβρίου του 1960 σηματοδότησε την ελπίδα ενός λαού να ζήσει ελεύθερα και ανεξάρτητα, συνέχισε, προσθέτοντας πως, ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα, ένα βαρύ φορτίο βαραίνει την Ιστορία του.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας είπε, ακόμα, ότι σήμερα θυμόμαστε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία του έθνους και ειδικά τους πεσόντες, προσθέτοντας ότι θυμόμαστε επίσης ότι ο Ελληνισμός της Κύπρου σε κάθε δυσκολία έχει σταθεί όρθιος με αυταπάρνηση, με πίστη στις δημοκρατικές αξίες και στο διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενος στους δεσμούς Κύπρου- Ελλάδας σημείωσε ότι είναι ιστορικοί, άρρηκτοι και ακατάλυτοι.

"Ελλάδα και Κύπρος πορεύονται μαζί σε ένα κοινό αγώνα για την επίτευξη μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος» ανέφερε τονίζοντας ότι τα λεγόμενα αποδείχθηκαν, με τη διέλευση των μαχητικών αεροσκαφών F16 Viper πάνω από την Κύπρο και τομ χώρο της στρατιωτικής παρέλασης.

Αυτό «αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά το ενιαίο αμυντικό δόγμα των δύο χωρών μας», επεσήμανε ο κ. Δαβάκης.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας τόνισε ότι ο στόχος είναι η επανένωση της μεγαλονήσου και η απόσυρση των παράνομων τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, μέσα από μια λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις των ΗΕ.

Παρατήρησε ακόμα ότι η επέτειος για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ιστορική επέτειο, αλλά «είναι ένα ζωντανό ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο, ένα σύμβολο θάρρους και αντοχής και, ταυτόχρονα, μια απάντηση σε όσους επιχειρούν να υπονομεύσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της μεγαλονήσου».

Καταλήγοντας εξέφρασε εκ νέου βαθιά συγκίνηση για την παρουσία του στην Κύπρο, τη βαθιά συγκίνηση που τον κατέκλυσε σε αυτό που αντίκρισε για ακόμη μια φορά στα Φυλακισμένα Μνήματα και που, όπως είπε «αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ταυτότητα ενός έθνους που πάντοτε στηρίζει την ελευθερία του στα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά».

Φωτογραφίες από το ΚΥΠΕ