Κλείνει το FIR Αθηνών λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος – Επηρεάζονται πτήσεις από και προς Κύπρο

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έχει προκύψει στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί αδύνατες οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια για αρκετή ώρα. Το ζήτημα αφορά τα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η βλάβη επηρεάζει όλες τις πτήσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθιστώντας τις διαδικασίες προσέγγισης και απογείωσης αδύνατες έως ότου λυθεί το τεχνικό πρόβλημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποκατάσταση των ραδιοεπικοινωνιών, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Επηρεάζονται πτήσεις από και προς Κύπρο

Το πρόβλημα στο FIR Αθηνών, λόγω τεχνικού ζητήματος, επηρεάζουν και πτήσεις από και προς την Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Hermes Airports διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Λάρνακας επηρεάζονται τρεις πτήσεις επί του παρόντος. Συγκεκριμένα δύο αναχωρήσεις (Aegean και Sky) και μία άφιξη (Aegean). Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ ο αριθμός των επιβατών αυτών των πτήσεων που επηρεάζονται ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Πάφου υπάρχει προγραμματισμένη πτήση για Αθήνα το απόγευμα στις 16:20 (Ryan Air) η οποία αναμένεται να επηρεαστεί εάν δεν επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει.

Όσον αφορά άλλες πτήσεις οι οποίες θα περνούσαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο με προορισμό την Κύπρο, όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ, οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία να αλλάξουν τα πλάνα πτήσεων για να πετάξουν τα αεροσκάφη ακολουθώντας άλλη διαδρομή και αποφεύγοντας το FIR Αθηνών.

Το επιβατικό κοινό καλείται όπως παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει για το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες.

Λόγω αυτού επηρεάζονται όλες τις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς και οι πτήσεις που υπερίπτανται πάνω από το FIR Αθηνών.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καλούνται οι επηρεαζόμενοι επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για περαιτέρω ενημέρωση πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

Πηγή: ΚΥΠΕ