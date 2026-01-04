Η απίστευτη ανάρτηση στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ μετά τη σύλληψη Μαδούρο: Κάνε μ@@@@ες και θα δεις

Με χειροπέδες στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφίες και βίντεο από τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ

Σίγουρα ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου έχει γνωρίσει καλύτερες μέρες.

Σε μια απίστευτη ανάρτηση με βωμολοχίες καμουφλαρισμένες με ένα ευρέως διαδεδομένο ακρωνύμιο προχώρησαν οι χειριστές του λογαρισμού του Λευκού Οίκου στο Χ μετά την βίαιη απομάκρυνση- με στρατιωτική παρέμβαση επί της Βενεζουέλας-του εν ενεργεία προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Στην ανάρτηση εμφανίζεται σε ασπρόμαυρη φωτογραφία ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραπ με πολύ αποφασιστικό βλέμμα και το σχόλιο είναι: Τέρμα τα παιχνίδια. Τόσο όμως πάνω στην φωτογραφία όσο και στο σχόλιο υπάρχει το ακρωνύμιο FAFO (F@ck Around -and- Find Out), που σε ελεύθερη μετάφραση αποδίδετεαι ως “κάνε μ@@@κίες και θα δεις (τι θα γινει)!

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση η χώρα του να «κυβερνήσει» τη Βενεζουέλα ως ότου να υπάρξει μια ομαλή μετέβαση εξουσίας και, επίσης, να εκμεταλλευτεί τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματά της, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

