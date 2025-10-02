Έτσι θα μάθετε αν έχετε αερόσακο Takata - Έρχονται ακυρώσεις ΜΟΤ για οχήματα που δεν αντικατέστησαν τον αερόσακο

Aρχίζει η διαδικασία αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων από τις 03 Οκτωβρίου 2025, σε αυτοκίνητα για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης για την αντικατάσταση αερόσακου, στη βάση της οκτάμηνης προθεσμίας που είχε καθοριστεί με την Εγκύκλιο 8/2025, τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) σχετικά με οχήματα που ενδέχεται να έχουν ανακληθεί λόγω ελαττωματικών εξαρτημάτων, ανάμεσά τους και οι αερόσακοι Takata. Το ΤΟΜ διευκρινίζει πως οι κατάλογοι αυτοί δεν είναι εξαντλητικοί και ενημερώνονται συνεχώς με νέα στοιχεία που δίνουν οι διανομείς κατασκευαστών.

Το πρώτο κύμα αναστολών εφαρμόζεται από τις 3 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2025, σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε μάρκα οχήματος, ανάλογα με την ημέρα που υποβλήθηκε επίσημη ενημέρωση από κάθε εταιρεία προς το Τμήμα και τους ιδιοκτήτες. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της ανάκλησης φαίνεται δίπλα από κάθε επηρεαζόμενο όχημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.gov.cy/mtcw.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα, νοουμένου ότι τα συνεργεία εργαστούν επίμονα και εντατικά, να υλοποιηθούν και άλλες ανακλήσεις για οχήματα που έχουν κλείσει ραντεβού εντός του οκταμήνου, παρά τον μεγάλο αριθμό οχημάτων που δεν υλοποίησαν την ανάκληση μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, και κυμαίνεται σε περίπου 16.900 ή περίπου 20% του αρχικού αριθμού που ήταν γύρω στα 81.000 οχήματα.

Εκτός της εκτίμησης αυτής τίθενται οι περιπτώσεις οχημάτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν. Ξεχωρίζουν σε αριθμό η εταιρεία Toyota, που, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στο Τμήμα, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίθηκαν, καθώς και η εταιρεία Honda με περίπου 2.000 ιδιοκτήτες χωρίς ανταπόκριση. Για όλα τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί, δεν θα παραχωρηθεί παράταση χρόνου για υλοποίηση της ανάκλησης

Δείτε ΕΔΩ αν το όχημά σας φέρει τους ελαττωματικούς αερόσακους Takata.

Ο κατάλογος των οχημάτων που υπόκεινται σε ανάκληση για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση αερόσακων ανά μάρκα, μαζί με την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της ανάκλησης, έχει ως εξής:

AUDI

MERCEDES

BMW

MITSUBISHI

CHEVROLET

NISSAN

CHRYSLER

OPEL

CITROEN

SEAT

DAIHATSU

SKODA

DODGE

SUBARU

FORD SUZUKI

HONDA

TESLA

JAGUAR-

LAND ROVER-RANGE ROVER

TOYOTA

JEEP

VAUXHALL

LEXUS

VOLKSWAGEN

MAZDA

VOLVO