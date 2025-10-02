Ακυρώσεις ΜΟΤ σε αναπηρικά οχήματα λόγω takata – Η διορία που έδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Aρχίζει η διαδικασία αναστολής της ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας οχημάτων από τις 03 Οκτωβρίου 2025 σε αυτοκίνητα για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης για την αντικατάσταση αερόσακου, ωστόσο το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι σε ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων που επηρεάζονται από τις ανακλήσεις αερόσακων και έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού για την ανάκληση εντός του Οκτωβρίου, θα δοθεί περιθώριο μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους, αλλά όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2025.

Καθώς τα αναπηρικά οχήματα εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης, το Τμήμα καλεί όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει ραντεβού για αντικατάσταση του αερόσακου, να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 22600500.

«Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των αναπηρικών οχημάτων, τα οποία επηρεάζονται από τις ανακλήσεις των αερόσακων, και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση πρακτικών λύσεων» αναφέρεται.

Λέει ακόμη ότι θα εξετάσει κατά προτεραιότητα κάθε περίπτωση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις εταιρείες, με στόχο τη στήριξη των χρηστών αναπηρικών οχημάτων και τη διασφάλιση της δυνατότητας μετακίνησής τους.

ΚΥΠΕ