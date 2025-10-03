Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παρέμβαση Χριστοδουλίδη για ΑΤΑ: Κάλεσε ΟΕΒ και ΚΕΒΕ σε συνάντηση

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Όπως πληροφορείται ο «Π», ο κ. Χριστοδουλίδης επικοινώνησε με τους εργοδοτικούς συνδέσμους προκειμένου να υπάρξουν συναντήσεις μαζί τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επικοινωνία με τις συντεχνίες

Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στις προσπάθειες κατάληξης σε συμφωνίας για την ΑΤΑ προανήγγειλαν χθες οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι που συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση, την πρώτη από ιδρύσεως των δύο οργαν...

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΕΒΕΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑΤΑΟΕΒ

