Αστυνομία: Συστάσεις ενόψει της αποψινής διαμαρτυρίας του ΑΚΕΛ

Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Προεδρικό Μέγαρο προγραμματίζει για σήμερα, Παρασκευή, το ΑΚΕΛ, με ώρα έναρξης τις 18:00. Η κινητοποίηση έρχεται μία ημέρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην προηγούμενη συγκέντρωση για τη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι μέλη της θα βρίσκονται επί τόπου «για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης». Παράλληλα καλεί όλους τους συμμετέχοντες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Αυτούσια η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών / Προεδρικό Μέγαρο, προγραμματίζει σήμερα το ΑΚΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η ώρα 06:00μ.μ. και σε αυτήν αναμένεται να λάβουν μέρος και άλλες οργανώσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό, καθώς και για την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει την δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο.