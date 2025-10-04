Ο διχασμός της Χαμάς μπορεί να τορπιλίσει την ειρήνη - Οι πολιτικοί λένε «ναι» στον αφοπλισμό, αλλά η ένοπλη πτέρυγα αντιδρά

Συνελήφθη 28χρονος για υποθέσεις εισαγωγής άνω των 3 κιλών μεθαμφεταμίνης

Ο 28χρονος, που καταζητείτο για δύο υποθέσεις παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών, συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Υπό κράτηση τέθηκε 28χρονος άνδρας, ο οποίος καταζητείτο από την Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με δύο υποθέσεις παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, μεθαμφεταμίνης, συνολικού μεικτού βάρους που ξεπερνά τα τρία κιλά.

Ο ύποπτος συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος που είχε εκδοθεί βάσει μαρτυρίας που προέκυψε εναντίον του κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι για τις ίδιες υποθέσεις έχουν ήδη συλληφθεί και τελούν υπό κράτηση δύο ακόμη πρόσωπα. Η πρώτη υπόθεση αφορά την ανεύρεση ποσότητας μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους 1,6 κιλών, η οποία εντοπίστηκε σε πακέτο που περιείχε κλωστές. Για την υπόθεση αυτή, στις 30 Σεπτεμβρίου συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση.

Η δεύτερη υπόθεση σχετίζεται με άλλη ποσότητα μεθαμφεταμίνης, μεικτού βάρους ενός κιλού και 620 γραμμαρίων, που επίσης εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό πακέτο. Για αυτή την υπόθεση, την 1η Οκτωβρίου συνελήφθη 25χρονος, ο οποίος επίσης τελεί υπό κράτηση.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 28χρονου, η Αστυνομία είχε προχωρήσει χθες στη δημοσίευση της φωτογραφίας και των προσωπικών του στοιχείων. Μετά τη σύλληψή του, η δημοσίευση αυτή κρίθηκε πλέον αχρείαστη.

Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ).

