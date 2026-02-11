Το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση στο νέο clip της Eurovision

Το νέο video clip της κυπριακής συμμετοχής στη Eurovision έχει γίνει θέμα συζήτησης τις τελευταίες μέρες, κυρίως στα social media. Και δεν είναι μόνο το τραγούδι που σχολιάζεται, αλλά και ένα πρόσωπο που πολλοί αναγνώρισαν αμέσως: οι Stavros Flatley.

Ο Σταύρος είναι από εκείνες τις φιγούρες που δεν ξεχνιούνται εύκολα. Το 2009, όταν ανέβηκε στη σκηνή του Britain's Got Talent και χόρεψε συρτάκι με τον γιο του, δεν έμοιαζε με μια καλοστημένη τηλεοπτική εμφάνιση. Ήταν κάτι απλό και αυθεντικό. Πατέρας και γιος, με χιούμορ και αυτοπεποίθηση, κατάφεραν να ξεσηκώσουν το θέατρο και να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έγιναν αγαπητοί σε όλη τη Βρετανία και το όνομά τους συνδέθηκε έντονα με την κυπριακή διασπορά.

Χθες, ο επίσημος λογαριασμός του Britain's Got Talent αναδημοσίευσε απόσπασμα από εκείνη την audition και τα σχόλια έδειξαν πως το κοινό δεν τους έχει ξεχάσει. Κάποια από τα σχόλια των χρηστών ήταν: «Το λάτρεψα, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερα χαμόγελα και γέλιο», «Ήταν πραγματικά ξεκαρδιστικοί», ενώ άλλοι έγραψαν πως παραμένουν ένα από τα αγαπημένα τους acts όλων των εποχών.

Δέκα χρόνια αργότερα επέστρεψαν στο Britain's Got Talent: The Champions, όπου απέσπασαν Golden Buzzer από τον Simon Cowell, αποδεικνύοντας πως το κοινό δεν τους είχε ξεχάσει.

Γι’ αυτό και η εμφάνισή τους στο φετινό video clip της Eurovision Song Contest δεν πέρασε απαρατήρητη. Στα σχόλια, αρκετοί ανέφεραν χαριτολογώντας ότι μια τόσο αναγνωρίσιμη φιγούρα ίσως φέρει και «ψήφους» από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο 3:05 η παρουσία του Stavros Flatley