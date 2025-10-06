Παρέμβαση Χριστοδουλίδη για το κρησφύγετο και μνημείο Γρίβα ζητούν τα Εθνικά Σωματεία «Διγενής» Λεμεσού

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, απέστειλαν τα Εθνικά Σωματεία «Διγενής» Λεμεσού, εκφράζοντας την αμετακίνητη βούλησή τους να υπερασπιστούν την κατασκευή του Μνημείου του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή και να διαφυλάξουν τον ιστορικό και εθνικό χαρακτήρα του έργου.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του σωματείου Νίκος Κωνσταντίνου, οι υποστηρικτές της ανέγερσης του Μνημείου τονίζουν ότι το έργο δεν αποτελεί απλώς «μία υλική κατασκευή από πέτρα και μάρμαρο», αλλά «ύψιστο σύμβολο εθνικής μνήμης και ιστορικής ταυτότητας».

Οι συντάκτες της επιστολής εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους «στην εμπλοκή επενδυτών» οι οποίοι, όπως αναφέρουν, «υπό το πρόσχημα ανάπτυξης ή οικονομικού κέρδους, επιδιώκουν να παρέμβουν στο έργο ή να αλλοιώσουν το νόημά του».

Αναφέρονται επίσης στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2024 (αριθμός 97.299) για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου, την οποία χαρακτηρίζουν «θετική αλλά όχι επαρκή». Ζητούν, με προσωπική παρέμβαση του Προέδρου, όπως το σύνολο του τεμαχίου γης έκτασης 20.000 τ.μ. ενταχθεί σε ζώνη μη οικιστικής χρήσης, «σύμφωνα με τη βούληση του Στρατηγού Γρίβα Διγενή, όπως αυτή αποτυπώνεται στους όρους του Ιδρύματος που ο ίδιος συνέστησε».

Τα Σωματεία εισηγούνται όπως στον χώρο ανεγερθεί Μουσείο Αγώνα αφιερωμένο στους αγωνιστές της Κύπρου και όχι να επιτραπεί, όπως σημειώνουν, «η πώληση σε ξένους επενδυτές για ιδιωτικό κέρδος».

«Ως απόγονοι των αγωνιστών της Κύπρου», καταλήγουν, «αιτούμαστε την άμεση και οριστική παρέμβασή σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ιστορικής μας κληρονομιάς και να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα».

Η επιστολή:

Αν δεν εμφανίζεται το έγγραφο, ανοίξτε το PDF σε νέο παράθυρο .