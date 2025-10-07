Ανάκληση παρτίδας χοιρινής σιεφταλιάς λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας

Σε άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας χοιρινής σιεφταλιάς, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας, μετά τον εντοπισμό του επικίνδυνου μικροβίου Salmonella spp. στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων της αγοράς.

Το εμπλεκόμενο προϊόν, κυπριακής παραγωγής, εντοπίστηκε σε δειγματοληψία από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους να επιβεβαιώνουν τη μόλυνση και το Υπουργείο Υγείας να προειδοποιεί το καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, πρόκειται για το κυπριακό προϊόν, βαθιάς κατάψυξης, με την εμπορική επωνυμία «Κιτρομιλίδη», βάρος 700 γραμμάρια και ημερομηνία παραγωγής 23/07/2025 με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 23/07/2026.

Όπως αναφέρουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε η παρουσία Salmonella spp., ενός μικροοργανισμού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη δώσει εντολή για άμεση ανάκληση και απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την κυπριακή αγορά, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η παρασκευάστρια εταιρεία.

Εξάλλου, επειδή είναι πιθανό μέρος της παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, γίνεται έκκληση όπως μην καταναλωθεί το συγκεκριμένο προϊόν, καλώντας τους καταναλωτές να επιστρέψουν τις συσκευασίες στα καταστήματα από όπου τις προμηθεύτηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ