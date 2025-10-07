Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ανάκληση παρτίδας χοιρινής σιεφταλιάς λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργείο Υγείας εντόπισε μόλυνση σε παρτίδα του προϊόντος «Κιτρομιλίδη»

Σε άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας χοιρινής σιεφταλιάς, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας, μετά τον εντοπισμό του επικίνδυνου μικροβίου Salmonella spp. στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων της αγοράς.

Το εμπλεκόμενο προϊόν, κυπριακής παραγωγής, εντοπίστηκε σε δειγματοληψία από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους να επιβεβαιώνουν τη μόλυνση και το Υπουργείο Υγείας να προειδοποιεί το καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, πρόκειται για το κυπριακό προϊόν, βαθιάς κατάψυξης, με την εμπορική επωνυμία «Κιτρομιλίδη», βάρος 700 γραμμάρια και ημερομηνία παραγωγής 23/07/2025 με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 23/07/2026.

Όπως αναφέρουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε η παρουσία Salmonella spp., ενός μικροοργανισμού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη δώσει εντολή για άμεση ανάκληση και απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας από την κυπριακή αγορά, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η παρασκευάστρια εταιρεία.

Εξάλλου, επειδή είναι πιθανό μέρος της παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, γίνεται έκκληση όπως μην καταναλωθεί το συγκεκριμένο προϊόν, καλώντας τους καταναλωτές  να επιστρέψουν τις συσκευασίες στα καταστήματα από όπου τις προμηθεύτηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα