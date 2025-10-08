Στην Κύπρο η «Barbara: Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση, ευεργετικές βροχές αλλά και έντονα φαινόμενα - Πότε αποχωρεί

Στην Κύπρο έφτασε τα μεσάνυχτα της Τρίτης η καταιγίδα «Barbara», φέρνοντας μαζί της ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και κατά τόπους καταιγίδες. Το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τα δυτικά της Μεσογείου επηρεάζει ήδη ολόκληρη την Κύπρο, με τα πρώτα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε παράλιες περιοχές της Πάφου και της Λεμεσού και να επεκτείνονται σταδιακά προς το εσωτερικό. Επιπλέον σε ισχύ βρίσκεται Κίτρινη Προειδοποίηση μέχρι τις 09:00 το πρωί.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η «Barbara» αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας ευεργετικές βροχές που θα ενισχύσουν τα αποθέματα των φραγμάτων, αλλά και ισχυρούς ανέμους 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στα παράλια και τα ορεινά. Σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται η εκδήλωση χαλαζόπτωσης, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση.

Αναλυτικά ο καιρός:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, ωστόσο μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση, για να βρεθεί αισθητά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο.