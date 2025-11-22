Η Χαμάς μιλά για λήξη της εκεχειρίας - Νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Λήξασα θεωρεί η Χαμάς την εκεχειρία στη Γάζα. Η οργάνωση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, ενημέρωσε τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι «η συμφωνία έχει τελειώσει και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν».

Οι πηγές της ηγεσίας της Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το Αλ Αραμπίγια, φέρονται να πρόσθεσαν ότι οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν πως «η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι αμοιβαία» και ότι «η Γάζα δεν θα γίνει Λίβανος», υπονοώντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του IDF εναντίον κινήσεων ανασυγκρότησης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Της φερόμενης ανακοίνωσης της Χαμάς είχαν προηγηθεί χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον στόχων της οργάνωσης μετά από πυρ, το οποίο ο IDF ανακοίνωσε ότι άνοιξαν μέλη της Χαμάς εναντίον στρατιωτών του στη Γάζα. Από τα ισραηλινά χτυπήματα φέρεται να εξουδετερώθηκε ο Αμπντουλάχ Αλ Χαντίντι, επικεφαλής του τμήματος εφοδιασμού στο αρχηγείο κατασκευής όπλων της Χαμάς. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά πέντε άτομα σκοτώθηκαν κατά την επίθεση ενώ η Χαμάς κάνει λόγο για δέκα νεκρούς.

Η υπό τη διοίκηση της Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε νέο απολογισμό 21 νεκρών από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», απαντώντας σε αυτό που περιέγραψε ως επίθεση «ένοπλου τρομοκράτη» κατά των στρατιωτών της, τον οποίο και σκότωσε.

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα στελέχη» της Χαμάς στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που έγιναν ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά.

«Σήμερα, η Χαμάς παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ» στη Γάζα «για να επιτεθεί κατά στρατιωτών. (...) Σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου που καλεί «τους μεσολαβητές να επιμείνουν ώστε η Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός».

Το Ισραήλ φέρεται να εξουδετέρωσε διοικητή της Χαμάς

Ο Αμπντουλάχ Αλ Χαντίντι, επικεφαλής του τμήματος εφοδιασμού στο αρχηγείο κατασκευής όπλων της Χαμάς ήταν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο τον οποίο επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ, ο στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη δυτική Πόλη της Γάζας σήμερα. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά πέντε άτομα σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Η πληροφορία για την επίθεση και τον στόχο της είχε αρχικά μεταδοθεί από το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, το οποίο είχε αναφέρει ότι «ο Αμπού Αμπντουλάχ αλ Χαντίντι υπηρετούσε ως διοικητής του τμήματος επιχειρήσεων στον εξοπλιστικό μηχανισμό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς».

Ο IDF δεν έχει σχολιάσει δημόσια την επίθεση ακόμα, αλλά ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι έρχεται ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας νωρίτερα σήμερα, όταν Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον στρατευμάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον μηχανισμό εποπτείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πριν την εξουδετέρωση του διοικητή της Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ