«Ας πάει με τα πόθκια!»: Πολίτης διαμαρτύρεται για την έλλειψη μέσων μεταφοράς στο Αεροδρόμιο Πάφου

Έντονη διαμαρτυρία εξέφρασε πολίτης με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την ανυπαρξία μέσων μεταφοράς στον αερολιμένα Πάφου πέραν του ταξί.

Στην ανάρτηση του ο Χρ. Ερωτοκρίτου προς τον Δήμαρχο Πάφου αλλά και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αναφέρει πως δεν είναι δυνατό ο τουρίστας που καταφθάνει αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Πάφου, ταλαιπωρημένος από πολύωρο ταξίδι, να μην έχει στη διάθεσή του κανένα μέσο μεταφοράς προς την πόλη, πέραν του ταξί.

Η μοναδική επιλογή που του προσφέρεται από το κράτος είναι να αναζητήσει ταξί — με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως αναφέρει.

Ενδεικτικά σημειώνει πως μπροστά στην έξοδο «Arrivals», τουριστές αντικρίζουν την πρώτη εικόνα της χώρας μας: ένα τραπεζάκι με οδηγούς ταξί κάθε προέλευσης, όπου ο επισκέπτης λέει την πρώτη του φράση στην Κύπρο: «How much please to take me to Paphos centre?» – «€70-75.00», η απάντηση.

Όπως σημειώνει, η υπερβολική αυτή χρέωση αφήνει τον επισκέπτη άφωνο και απογοητευμένο. Σε προσωπικό περιστατικό που παρακολούθησε, προσθέτει και όταν επεσήμανε στον οδηγό ότι η τιμή είναι υπερβολική, η απάντησή του ήταν: «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει».

Ο παραπονούμενος απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Πάφου αναφέρει μεταξύ άλλων πως δεν είναι αυτή η εικόνα που πρέπει να δίνουμε ως τουριστικός προορισμός και πως δεν είναι αποδεκτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα του 2025, που θέλει να επεκταθεί και να επενδύει εκατομμύρια στον τουριστικό τομέα, να μην υπάρχει νυχτερινή συγκοινωνία από και προς το αεροδρόμιο Πάφου, ή έστω μια θεσμοθετημένη, ελεγχόμενη τιμή κομίστρου για τους τουρίστες.

Προσθέτει ακόμη, πως είναι καιρός να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να υπάρχουν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία ή shuttle) σε όλα τα ωράρια. Να τεθούν ανώτατες, δίκαιες τιμές για τα ταξί, ειδικά σε διαδρομές υψηλής ζήτησης, ώστε να προστατευθεί η εικόνα και η αξιοπιστία της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα.

Αν θέλουμε πραγματικά να πάψουμε να φαινόμαστε ως μια «τριτοκοσμική χώρα» στα μάτια των επισκεπτών μας, οφείλουμε να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής, σημειώνει ο κ. Ερωτοκρίτου, προσθέτοντας παράλληλα πως οι τουρίστες μας αξίζουν καλύτερη μεταχείριση, όπως και η πόλη της Πάφου.