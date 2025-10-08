Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σπινθηρισμοί σε καλώδια της ΑΗΚ σε Λάρνακα και Αμμόχωστο λόγω δυνατών ανέμων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Kατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Barbara που χτύπησε τα μεσάνυχτα

 

Σπινθηρισμοί σε καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου προκλήθηκαν λόγω των δυνατών ανέμων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Barbara που χτύπησε τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ, «λόγω δυνατής έντασης αέρα η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε τρεις σπινθηρισμούς ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, ένα στην επαρχία Αμμοχώστου και δύο στην επαρχία Λάρνακας».

Προστίθεται ότι τα συγκεκριμένα «επεισόδια διεκπεραιώθηκαν από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με συνεργεία της ΑΗΚ».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΛΑΡΝΑΚΑκακοκαιρίαΑΗΚΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

