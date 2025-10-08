Σπινθηρισμοί σε καλώδια της ΑΗΚ σε Λάρνακα και Αμμόχωστο λόγω δυνατών ανέμων

Σπινθηρισμοί σε καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου προκλήθηκαν λόγω των δυνατών ανέμων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Barbara που χτύπησε τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στην πλατφόρμα Χ, «λόγω δυνατής έντασης αέρα η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε τρεις σπινθηρισμούς ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, ένα στην επαρχία Αμμοχώστου και δύο στην επαρχία Λάρνακας».

Προστίθεται ότι τα συγκεκριμένα «επεισόδια διεκπεραιώθηκαν από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με συνεργεία της ΑΗΚ».

Πηγή: ΚΥΠΕ