Κατάλαβαν τα τραύματα την επόμενη στη νεκροτομή!: Ερωτήματα για τη διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του 31χρονου στη Λεμεσό

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκε και διερευνήθηκε η υπόθεση θανάτου του 31χρονου Gerome Zarate De Castro από τις Φιλιππίνες. Για την υπόθεση τελεί υπό κράτηση η 26χρονη συμβία του, με την Αστυνομία να αιτείται την Τετάρτη την ανανέωση της κράτησής της για ακόμα οκτώ μέρες, απόφαση που επιφυλάχθηκε για το πρωί της Πέμπτης μετά από μία πολύωρη και μακρά διαδικασία αντεξέτασης από τον συνήγορό της. Ο δικηγόρος Πάρις Λοΐζου έφερε ένσταση στο αίτημα ανανέωσης, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ενώπιον του δικαστηρίου σχετικά με τους χειρισμούς της Αστυνομίας από τη στιγμή που κλήθηκε στο περιστατικό μέχρι και τη νεκροτομή, όπου υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση. Για την υπόθεση αυτή διενεργήθηκαν μέχρι τώρα δύο νεκροτομές, με την πρώτη να αναφέρει διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα ως αιτία θανάτου και όχι την πτώση εξ ύψους όπως αρχικά είχε αναφερθεί από τις Αρχές. Ακολούθησε δεύτερη νεκροτομή, παρουσία ιδιώτη ιατροδικαστή, χωρίς διαφοροποίηση στα ευρήματα, όχι όμως συμφωνία στην αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, κατά τη βδομάδα που προηγήθηκε προέκυψαν νέα στοιχεία που αιτιολογούν την περαιτέρω κράτηση της 26χρονης για σκοπούς διερεύνησης. Συγκεκριμένα, σε έρευνα στην επίμαχη οικία -που έγινε μετά τη νεκροτομή- εντοπίστηκαν ένα ψαλίδι με σπασμένη χειρολαβή καθώς και κόκκινη φαιά ουσία σε τοίχο πίσω από την πόρτα του υπνοδωματίου της 26χρονης τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα, στο παράθυρο του υπνοδωματίου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, εντοπίστηκαν τα αποτυπώματα του 31χρονου, γεγονός που υποδεικνύει ότι επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο μέσω αυτού. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο από την Αστυνομία, η 26χρονη είναι εγκυμονούσα.

Κατά τη μακρά αντεξέταση, μετά από ερωτήσεις του κ. Λοΐζου, ο ανακριτής ανέφερε ότι από τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι Αρχές για το συμβάν, δηλαδή στις 28/09 στις 01:15 μέχρι και την επόμενη ημέρα που έγινε η νεκροτομή, κανένας από τους γιατρούς, νοσηλευτές ή αστυνομικούς που είδαν τον θύμα δεν ανέφεραν οτιδήποτε για διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, παρά μόνο ενημερώθηκαν γι' αυτά μετά τη νεκροτομή. Οι γιατροί είχαν αναφέρει μόνο για απλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, πράγμα σύνηθες για πτώση από ύψος. Σημειώνεται ότι στο ενδιάμεσο, δηλαδή το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου και πριν τη νεκροτομή, λήφθηκε κατάθεση από την 26χρονη χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια για εμπλοκή της ή να αναφερθεί οτιδήποτε που να αφορά τα διαμπερή τραύματα, αφού η Αστυνομία τότε διερευνούσε υπόθεση αφύσικου θανάτου. Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι ενώ ο 31χρονος νοσηλεύτηκε για μερικές ώρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, δεν κρίθηκε αναγκαίο να του ληφθεί μαρτυρία ενόσω ήταν εν ζωή.