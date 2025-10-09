Μετά από 4 μήνες διόρισε πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού

Είτε από ασυνεννοησία είτε από ερασιτεχνισμό χθες έλαβε χώρα το εξής παράδοξο: Το μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού Στέφανος Σκορδής εκπροσώπησε την Επιτροπή σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών όπου μεταξύ άλλων αναδείχθηκε το θέμα ότι η Επιτροπή παραμένει ακέφαλη εδώ και τέσσερις μήνες και ότι δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα, ως προς την επιτέλεση του έργου της. Μάλιστα ο κ. Σκορδής ερωτηθείς για το θέμα διορισμού νέου προέδρου είχε πει ότι η πληροφόρηση που έχει είναι ότι θα λυθεί άμεσα. Με αυτό το δεδομένο, έληξε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών.

Γύρω στις πέντε χθες το απόγευμα, ανακοινώθηκε από το Προεδρικό ότι ως νέος πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού διορίζεται ο κ. Στέφανος Σκορδής. Το ερώτημα, που απασχολεί έντονα από χθες το απόγευμα και έχει σχολιαστεί και από μέλη της Επιτροπής Θεσμών, είναι κατά πόσο ο κ. Σκορδής γνώριζε για τον διορισμό του ενώ ήταν ενώπιον της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Στέφανος Σκορδής διορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, είναι δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής. Διορίζεται στη θέση του προέδρου μετά την παραίτηση του κ. Άντρου Καπαρδή, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή μέχρι 16/01/2029. Στη θέση του κ. Σκορδή, ως μέλους, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Νικόλα Κωνσταντίνου, δικηγόρο, επίσης για θητεία μέχρι 16/01/2029.

Πάντως πριν από τις εξελίξεις με τον διορισμό του νέου προέδρου της Επιτροπής, στη Βουλή αναδείχθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες, όταν η Επιτροπή ήταν ακέφαλη, καθώς δεν υπήρχε νόμιμη συγκρότηση για να συνεδριάσει και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις.

Ο κ. Σκορδής εξήγησε ότι δεν μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις χωρίς τον διορισμό νέου προέδρου. Σημείωσε πως δεν έχουν σταματήσει οι έρευνες που είχαν ξεκινήσει πριν από την παραίτηση του προηγούμενου προέδρου, ωστόσο δεν μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις για νέες έρευνες αλλά ούτε και να γίνουν ενέργειες για έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον κ. Σκορδή, η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2025 κατά την οποία υποβλήθηκε η παραίτηση του τέως προέδρου. Αναφερόμενος στις υποθέσεις που είναι υπό διερεύνηση, ο κ. Σκορδής ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση για δύο υποθέσεις, ενώ άλλες 14 είναι ανοιχτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Αστυνομία κατά τη συνεδρίαση, έχει παραλάβει από τη Νομική Υπηρεσία συνολικά 20 πορίσματα από το 2021 μέχρι σήμερα για υποθέσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι τα 15 από αυτά τα πορίσματα έτυχαν χειρισμού αυτούσια και τα άλλα πέντε χωρίστηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι ένα πόρισμα μπορεί να αφορούσε τρεις υποθέσεις.