Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΔΣ: Η βία ήταν δυσανάλογη σε μια ειρηνική διαδήλωση

«Είχαμε εκφράσει διαφωνίες ως Επιτροπή Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία του τότε νομοσχεδίου και η ανησυχία μας είχε να κάνει με το κατά πόσον τελικά, θα απέληγε να υπονομεύεται το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και στην εκπομπή "Κοσμοθεωρείο", η πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Αλεξία Κουντουρή.

Υποβάλαμε, είπε, υπόμνημα με βάση τη διαδικασία στο Συμβούλιο του Συλλόγου και στη συνέχεια το Συμβούλιο υπέβαλε της εισηγήσεις του στα διάφορα Σώματα.

Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει συχνά δυστυχώς, επεσήμανε η κα Κουντουρή, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με τα πρόσφατα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών, είναι ότι στο όνομα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έρχονται νομοσχέδια τα οποία τελικά έχουν ως αποτέλεσμα να υπονομεύουν τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, σημείωσε.

Σε αυτή την περίπτωση είχαμε διαφωνίες όσον αφορούσε π.χ. στην ευχέρεια που θα δινόταν στην αστυνομία να κρίνει για παράδειγμα, πότε μία συμπεριφορά θα ήταν δυνητικά επικίνδυνη ή μη ειρηνική, είχαμε διαφωνία ως προς το ζήτημα του ορισμού του διοργανωτή της εκδήλωσης που προβλέπει ο νόμος κ.α.

Σήμερα η όλη φιλοσοφία του νόμου απολήγει στο να αποδυναμώνει το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση.

Όταν απαιτείς να δίνεται ειδοποίηση επτά μέρες προηγουμένως για να διαδηλώσεις, πόσο εφικτό είναι αυτό το πράγμα και πόσο περιοριστικό είναι του δικαιώματος, διερωτήθηκε η κα Κουντουρή.

Η δε γνωμοδότηση του ΟΑΣΕ απαντά σε πολλά ερωτήματα από τα πιο πάνω.

Αυτό το οποίο φαίνεται από τα γεγονότα της διαδήλωσης και από τις μαρτυρίες που έχουμε όλοι ακούσει, αλλά και από την τοποθέτηση της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας και αυτό που προσωπικά έχω καταλάβει να έχει συμβεί, είναι ότι υπήρξε δυσανάλογη βία, σε μία καθ' όλα ειρηνική διαδήλωση για ένα ζήτημα για το οποίο βγαίνουν στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη γη, για ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και αγανάκτηση από τον κόσμο σε πάρα πολλά μέρη, σε μία ειρηνική δήλωση όπου υπήρχαν ηλικιωμένοι και παιδιά και κανένα απολύτως κίνδυνο δεν αποτελούσαν.

Φαίνεται ότι μέχρι ενός σημείου η αστυνομία ήταν απλά παρούσα και ξαφνικά είδαμε εικόνες να χτυπούν διαδηλωτές, έχουμε μαρτυρίες δημοσιογράφων που το επιβεβαιώνουν και όλα αυτά -αν είναι δυνατόν - να συμβαίνουν εν έτει 2025.

Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό: ακόμα και με αυτό το νόμο που ψήφισε η Βουλή ακόμα και με αυτό το νόμο με τον οποίο πολύς κόσμος μπορεί να διαφωνεί, δεν προκύπτει από πουθενά να υπήρχε οποιαδήποτε απειλή ή να είχε ξεφύγει οτιδήποτε που να δικαιολογούσε την αστυνομία να πράξει όπως έπραξε και να επεμβαίνει όπως επενέβη.

Τα αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ μιλούσαμε για μία ειρηνική διαδήλωση, επέλεξε η αστυνομία να ασκήσει υπέρμετρη βία εναντίον των διαδηλωτών.

Όλα αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να απασχολούν ολόκληρη την κοινωνία.

Το κράτος έχει θετική υποχρέωση να διασφαλίζει τα δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης και της συνάθροισης.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της κυρίας Αλεξίας Κουντουρή στον Πολίτη 107.6 στον ακόλουθο σύνδεσμο με το ηχητικό: