Στο μικροσκόπιο ο τέως διευθυντής του ΣΥ Λευκωσίας για παρατυπίες σε διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις

Ηέκθεση, έκτασης 228 σελίδων, είναι αποτέλεσμα πολύμηνης διερεύνησης και περιλαμβάνει ευρήματα που αφορούν ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας, πειθαρχικά παραπτώματα και διοικητικές αδυναμίες στις διαδικασίες του Συμβουλίου. Η υπόθεση, που ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία του πρώην προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΣΥΛ, Παύλου Νικολάου, έχει πλέον διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για αξιολόγηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, ενώ ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης θα εξετάσει τις πειθαρχικές πτυχές. Οι υποθέσεις-κλειδιά Σύμφωνα με την έκθεση, από τις περίπου 70 καταγγελίες που ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!