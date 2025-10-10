Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο μικροσκόπιο ο τέως διευθυντής του ΣΥ Λευκωσίας για παρατυπίες σε διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Header Image

Οι καταγγελίες σε βάρος του κ. Παρμακλή έγιναν από τον πρώην προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΣΥΛ, Παύλο Νικολάου, και τα ευρήματα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς έχουν διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για αξιολόγηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών

Ηέκθεση, έκτασης 228 σελίδων, είναι αποτέλεσμα πολύμηνης διερεύνησης και περιλαμβάνει ευρήματα που αφορούν ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας, πειθαρχικά παραπτώματα και διοικητικές αδυναμίες στις διαδικασίες του Συμβουλίου. Η υπόθεση, που ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία του πρώην προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΣΥΛ, Παύλου Νικολάου, έχει πλέον διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για αξιολόγηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, ενώ ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης θα εξετάσει τις πειθαρχικές πτυχές. Οι υποθέσεις-κλειδιά Σύμφωνα με την έκθεση, από τις περίπου 70 καταγγελίες που ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα