Επίθεση Τατάρ σε Έρχιουρμαν: «Eίναι ο υποψήφιος εκείνων που λένε ότι οι εγγυήσεις δεν είναι ταμπού»

Ο κ. Τατάρ είπε ότι η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, η παρουσία του τουρκικού στρατού και οι εγγυήσεις της Τουρκίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε στην έντυπη έκδοση της «Κίμπρις» ότι ο «ανθυποψήφιός» του Τουφάν Ερχιουρμάν είναι έτοιμος να θέσει υπό διαπραγμάτευση το καθεστώς των τουρκικών εγγυήσεων και την παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο.

Ο κ. Έρχιουρμαν «είναι ο υποψήφιος εκείνων που λένε ότι οι εγγυήσεις δεν είναι ταμπού», είπε, προσθέτοντας ότι ο αντίπαλός του είναι πρόθυμος «να καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με μηδέν στρατό και μηδέν εγγυήσεις», θέτοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων σε κίνδυνο.

Ο κ. Τατάρ είπε ότι η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, η παρουσία του τουρκικού στρατού και οι εγγυήσεις της Τουρκίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καλώντας τους «ψηφοφόρους» να δώσουν την απάντησή τους στην κάλπη.

ΚΥΠΕ

