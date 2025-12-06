«Γονατίζουν» Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική λόγω της ανομβρίας

Η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή βίωσαν το 2024 την θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί.

«Οι θερμοκρασίες αυξάνονται διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο», δήλωσε η Celeste Saulo, επικεφαλής του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), τονίζοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις του φαινομένου σε αυτές τις κοινωνίες που έχουν «κυριολεκτικά γονατίσει».

Νέα έκθεση του WMO υπογραμμίζει την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, που είναι ήδη από τις πιο εκτεθειμένες στον κόσμο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, η μέση θερμοκρασία στις συγκεκριμένες περιοχές πέρυσι ήταν περίπου 1,08 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για την περίοδο από το 1991 έως το 2020. Από το 1981, τα κύματα καύσωνα συνεχίζουν να επιμηκύνονται και να εντείνονται, σε σημείο που αρκετές χώρες αναμένετο να ξεπεράσουν το όριο των 50°C το 2024.

«Η ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα και οι οικονομίες δεν μπορούν να ανεχθούν παρατεταμένες περιόδους ζέστης πάνω από 50°C», δήλωσε η Saulo, επειδή όχι μόνο είναι πολύ ζεστό, αλλά οι αυξανόμενες θερμοκρασίες συνοδεύονται από επιδείνωση της ξηρασίας σε μια περιοχή που ήδη βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη έλλειψη νερού.

Η έκθεση δείχνει ότι το 2024, η ξηρασία επιδεινώθηκε περαιτέρω στη δυτική Βόρεια Αφρική μετά από έξι συνεχόμενες περιόδους χαμηλών βροχοπτώσεων, επηρεάζοντας σοβαρά το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία.

Αντίθετα, οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι ξαφνικές πλημμύρες έχουν φέρει θάνατο και καταστροφή σε παραδοσιακά άνυδρες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον WMO, οι καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα αυξήθηκαν κατά 83% μεταξύ 2000 και 2019 σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Πέρυσι, καύσωνες και πλημμύρες επηρέασαν σχεδόν 3,8 εκατομμύρια ανθρώπους στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας τον θάνατο σε πάνω από 300.

Οι προβλέψεις του οργανισμού του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή αναφέρονται σε πιθανή αύξηση των μέσων θερμοκρασιών έως και 5°C μέχρι το τέλος του αιώνα σε αυτό το μέρος του κόσμου.

Αυτή η κατάσταση είναι αναπόφευκτο να μην οδηγήσει σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών για να ξεφύγουν από την ξηρασία και τις πλημμύρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ