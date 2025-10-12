Φόβοι για κυκλοφοριακό έμφραγμα στη Λεμεσό - Σε πορεία αδειοδότησης δύο νέα malls… σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους!

Αναβρασμός επικρατεί στη Λεμεσό σχετικά με το ζήτημα ανέγερσης δύο νέων εμπορικών κέντρων (malls) σε απόσταση μόλις 300 μέτρων το ένα από το άλλο, σε μία περιοχή που ήδη παρουσιάζει τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Τα δύο malls έχουν ήδη πάρει το πράσινο φως από την περιβαλλοντική Αρχή και πλέον σύντομα θα βρεθούν ενώπιον του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για την αδειοδότηση, με την τελική όμως απόφαση για την πολεοδομική τους άδεια να ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η διαδικασία και για τα δύο είναι παράλληλη και ταυτόχρονη και αυτές τις μέρες θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό δημόσιες διαβουλεύσεις, όπου αναμένεται να εκδηλωθεί και η έντονη αντίδραση των περιοίκων καθώς και των οργανωμένων καταστηματαρχών της πόλης. Οι δύο περιπτώσεις αντιμετωπίζονται επίσης με ιδιαίτερο σκεπτικισμό ως προς τα προβλήματα που θα προκληθούν στο κυκλοφοριακό, σε μία περιοχή που είναι ήδη πολύ βεβαρημένη και παρατηρούνται καθημερινά τεράστιες ουρές ταλαιπωρίας. Από την άλλη, δεν πρέπει να βγαίνει εκτός της δύσκολης εξίσωσης ότι πρόκειται για δύο πολύ μεγάλες επενδύσεις που θα ανοίξουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και όλα όσα συνεπάγονται από τέτοιου είδους αναπτύξεις.

«Limassol Mall» και «The Mall of Limassol»

Μόνο αν δει κανείς τα ονόματα των δύο προτεινόμενων αναπτύξεων μπορεί να βγάλει αρκετά συμπεράσματα. Το πρώτο και πιο βασικό είναι ότι, κατά τον σχεδιασμό τους και κατά τις μελέτες που έχουν υποβληθεί, δεν φαίνεται το ένα να λαμβάνει υπόψη το άλλο, αν και βρίσκονται μόλις σε 300 μέτρα απόσταση μεταξύ τους. Ακόμα και τα ονόματά τους είναι πανομοιότυπα και δύσκολα θα μπορεί ο κόσμος να τα ξεχωρίζει. Τα ονόματα αυτών «The Mall of Limassol» και «Limassol Mall». Αμφότερα, πέρα από τους εμπορικούς χώρους προγραμματίζουν να κατασκευάσουν και χώρους αναψυχής με κινηματογράφους, εστιατόρια και πλατείες.

Το «The Mall of Limassol», ιδιοκτησίας της εταιρείας Atterbury Europe, θα βρίσκεται στον Δήμο Λεμεσού, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αμαθούντας, σε τεμάχιο που εφάπτεται της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Πρόκειται για την εταιρεία Atterbury Europe, ιδιοκτήτρια εταιρεία του «Mall of Cyprus» και του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα, καθώς και του «Mall of Engomi». Πίσω από την εταιρεία αυτή βρίσκεται επενδυτικό fund από τη Νότια Αφρική.

Το Limassol Mall προγραμματίζεται να κατασκευαστεί από τον Όμιλο Παπαντωνίου και από την κοινοπραξία κυπριακών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους το «Nicosia Mall» και σε αυτό μετέχουν επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως Όμιλος Ζορπά, PHC Group, Όμιλος Αθηαινίτη και VLM Group. Τα σχέδια αφορούν άδεια τεμάχια γης που βρίσκονται στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, δίπλα από το Jumbo.

Οι πολεοδομικές ζώνες

Αν είναι κάτι που διαφοροποιεί τις δύο περιπτώσεις είναι η πολεοδομική ζώνη που ανήκει η γη στην οποία χωροθετούνται οι αναπτύξεις. Παρά το ότι και τα δύο αιτούνται άδεια κατά παρέκκλιση και η αίτησή τους θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, το «Limassol Mall» εμπίπτει κυρίως σε εμπορική και βιομηχανική ζώνη, ενώ, από την άλλη, η μεγάλη πλειονότητα της γης για το «The Mall of Limassol» είναι οικιστική και θα πρέπει να γίνει και αλλαγή χρήσης. Όμως και οι δύο αιτήσεις βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο στάδιο αδειοδότησης. Ήδη την Παρασκευή το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια διαβούλευση που αφορά το «The Mall of Limassol», ενώ στις 24 Οκτωβρίου θα γίνει και η δημόσια ακρόαση για το «Limassol Mall».

Αμφότερα και τα δύο έργα, στις μελέτες που τα συνοδεύουν, προτείνουν σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτά. Μεταξύ άλλων, αν προχωρήσουν οι υπάρχουσες μελέτες χωρίς αλλαγές, αναμένονται αρκετοί νέοι κυκλικοί κόμβοι με στόχο και σκοπό να διευκολύνουν την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Αντιδράσεις για κάθε γούστο

Από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα σχέδια και τα πλάνα για τα νέα malls, υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις στη Λεμεσό. Τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι διαμαρτυρόμενοι είναι σε διάφορα επίπεδα, αν και αφορούν κυρίως το κυκλοφοριακό αλλά και το ζήτημα της εμπορικότητας της πόλης και ειδικά των καταστημάτων του κέντρου της Λεμεσού. Σημειώνεται πώς τα δύο δημοτικά συμβούλια, Λεμεσού και Αμαθούντας, έχουν ήδη τοποθετηθεί ενάντια στην ανέγερση του «Mall of Limassol», ενώ αναμένεται συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου Αμαθούντας για το «Limassol Mall»» τις επόμενες μέρες, χωρίς όμως να υπάρχει κλίμα υπέρ της ανάπτυξης, για διάφορους λόγους.

Ή και τα δύο ή κανένα;

Μεγάλο ερωτηματικό πάντως αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρθεί η όποια απόφαση από τους αρμοδίους. Είναι παραδεκτό γεγονός ότι οι δύο αναπτύξεις προχωρούν τον σχεδιασμό τους ταυτόχρονα και παράλληλα, όπως προβλέπει και η νομοθεσία. Όμως, αρκετοί πολίτες αλλά και αρμόδιοι εκφράζουν την άποψη ότι θα πρέπει να προηγηθεί και συσσωρευτική μελέτη ως προς το ποια θα είναι η κατάσταση όταν δημιουργηθούν και τα δύο και όχι να εξετάζονται ως ξεχωριστές αναπτύξεις.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το θέμα θα τεθεί πριν το τέλος του χρόνου ενώπιον του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ως δύο όμως ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως γίνεται με όλες τις αναπτύξεις. Όπως έχει λεχθεί και πιο πάνω, την τελική απόφαση θα την πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει την απόλυτη εξουσία. Πάντως, υπάρχει και ο ψίθυρος ότι οι δύο αναπτύξεις, ακόμα και αν αδειοδοτηθούν τελικά, δεν μπορούν να είναι βιώσιμες αν κατασκευαστούν και οι δύο και ήδη γίνονται διάφορα σενάρια για πιθανή σύμπραξη ή εξαγορά.

Τι λένε Αρμεύτης και Ξυδιάς

Γιάννης Αρμεύτης: Ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, κληθείς να σχολιάσει το θέμα στον «Π», ανέφερε αρχικά ότι ο δήμος δεν είναι ενάντια στα malls, σημειώνοντας όμως ότι αυτά πρέπει να χωροθετούνται σωστά μέσα ή έξω από τις πόλεις και όχι στους άξονες σύνδεσης και σε σημεία με ήδη βαρυφορτωμένο το οδικό δίκτυο. Ο κ. Αρμεύτης εξήγησε ακόμα ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Λεμεσού που είναι αρνητική για μία σειρά από λόγους. «Τα όποια νέα malls δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά με την πόλη και την εμπορικότητά της», δήλωσε ο κ. Αρμεύτης αναφερόμενος σε τρία βασικά θέματα που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό, τον επηρεασμό της εμπορικότητας αλλά και το πρόβλημα στέγης. Ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι στη μία περίπτωση θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης της γης από οικιστική ζώνη σε εμπορική, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο αφαιρεί από την πόλη τεράστιο χώρο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί οικιστικά και να συνδράμει στο βεβαρημένο στεγαστικό πρόβλημα, σπρώχνοντας τις επόμενες οικιστικές αναπτύξεις σε νέες περιοχές, γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα για την επέκταση των δικτύων της πόλης. Σημείωσε δε ότι θα υπάρξει υπέρβαση του επιτρεπόμενου συντελεστή κατά 10.000 και πλέον τετραγωνικά μέτρα αλλά και υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης κατά 8000τμ, γεγονός που θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ως προς το κυκλοφοριακό, ο κ. Αρμεύτης είπε ότι τα έργα που προτείνονται θα έπρεπε ήδη να τα προχωρήσει το κεντρικό κράτος ακόμα και χωρίς τις αναπτύξεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι σήμερα για να διανύσει κάποιος σε ώρα αιχμής ένα χιλιόμετρο στην περιοχή χρειάζεται 45 λεπτά. Σημείωσε δε το οξύμωρο ότι ορισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαπερνούν και τεμάχια που δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες.

Κυριάκος Ξυδιάς: Ο δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς, τοποθετούμενος για το θέμα, είπε ότι «τα έργα που προτείνονται δεν αντισταθμίζουν την επιβάρυνση της περιοχής», εξηγώντας επιπρόσθετα ότι στη δική του αντίληψη «γίνονται και προτείνονται μόνο για τις αναπτύξεις». «Εμείς έχουμε αρνητική απόφαση ως δημοτικό συμβούλιο για το mall που εμπίπτει στα όρια του Δήμου Λεμεσού και θα αποφασίσουμε την άλλη βδομάδα και για το άλλο», ανέφερε. «Δεν μπορεί σε οικιστική ζώνη να γίνεται αλλαγή χρήσης με παρέκκλιση, ειδικά χωρίς όφελος στην περιοχή, αντίθετα, θα γίνει και αύξηση εμβαδού, τα όποια κυκλοφοριακά έργα θα πρέπει να γίνουν προς όφελος και όχι για την εξυπηρέτηση ενός και μόνο έργου», σημείωσε ο κ. Ξυδιάς, προσθέτοντας ότι στον Δήμο Αμαθούντας περιμένουν εδώ και 20 χρόνια από το κράτος να προχωρήσει το ρυθμιστικό σχέδιο της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου. «Τέτοια έργα πρέπει να προηγούνται των αναπτύξεων, για να μην έχουμε προβλήματα». Ακόμα ο κ. Ξυδιάς εξέφρασε προβληματισμό ως προς τη διαδικασία αδειοδότησης σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να αξιολογηθούν συσσωρευτικά και όχι ως δύο διαφορετικές αναπτύξεις, δεν γίνεται να μην βρεθεί τρόπος να εξεταστούν μαζί, αλλιώς κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και τους πολίτες». Καταληκτικά σημείωσε ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί ότι όσα έργα απαιτούνται για αντιστάθμισμα στο κυκλοφοριακό θα γίνουν σίγουρα, καταλήγοντας ότι το δημοτικό συμβούλιο Αμαθούντας θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και ζητήματα που άπτονται της εμπορικότητας της πόλης και της περιοχής στη λήψη απόφασης.