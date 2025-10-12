Κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

Μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισε το Τμήμα Τελωνείων στις αποσκευές επιβατών, στις 11 Οκτωβρίου, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και προχώρησαν στην κατάσχεσή τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, λειτουργοί του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν δύο επιβάτες πριν από την αναχώρηση τους σε διαφορετικές πτήσεις με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων. Τα προϊόντα δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα, σημειώνεται.

Στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντοπίστηκαν 49 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 4 κιλών και 850 γραμμαρίων.

Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων».

Στις αποσκευές της δεύτερης επιβάτιδας, προστίθεται στην ανακοίνωση, εντοπίστηκαν 71 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 1 κιλού και 250 γραμμαρίων».

Η επιβάτιδα «συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν».

Αργότερα «αφέθηκε ελεύθερη αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων», αναφέρει, τέλος, το Τμήμα Τελωνείων.

ΚΥΠΕ