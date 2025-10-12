Υποσχέσεις Τατάρ για «επιθετική διπλωματία» και προσήλωση σε λύση «δύο κρατών»

Ο Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», μίλησε για το όραμά του για «επιθετική διπλωματία» στο εξωτερικό και στο εσωτερικό με έργα για βελτίωση της ευημερίας, σε περίπτωση «επανεκλογής» του, εκφράζοντας ξανά την προσήλωσή του στη «λύση δύο κρατών.

Ισχυρίστηκε ότι το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει πλέον καταρρεύσει οριστικά, κάτι που, κατά τον ίδιο, αποτυπώνεται και στην έκθεση της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε ως σημαντικότερο επίτευγμα της θητείας του στην απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή για το ψευδοκράτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικό βήμα». Κατηγόρησε την «αντιπολίτευση» για εμμονή σε ξεπερασμένες θέσεις που, όπως ισχυρίστηκε, εξυπηρετούν μόνο το status quo.

Δεσμεύτηκε για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο της «επιθετικής διπλωματίας», όπως η δημιουργία νοσοκομείων σε κάθε επαρχία, η ενεργειακή σταθερότητα, η ενίσχυση των υποδομών και η αναβάθμιση του τουρισμού και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να τον στηρίξουν για ένα «ισχυρότερο, ελεύθερο και ανεξάρτητο ψευδοκράτος», λέγοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι είναι οι κύριοι της πατρίδας και του κράτους τους».

ΚΥΠΕ