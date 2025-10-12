Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υποσχέσεις Τατάρ για «επιθετική διπλωματία» και προσήλωση σε λύση «δύο κρατών»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ισχυρίστηκε ότι το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει πλέον καταρρεύσει οριστικά, κάτι που, κατά τον ίδιο, αποτυπώνεται και στην έκθεση της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο Ερσίν Τατάρ σε συνέντευξή του στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», μίλησε για το όραμά του για «επιθετική διπλωματία» στο εξωτερικό και στο εσωτερικό με έργα για βελτίωση της ευημερίας, σε περίπτωση «επανεκλογής» του, εκφράζοντας ξανά την προσήλωσή του στη «λύση δύο κρατών.

Ισχυρίστηκε ότι το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει πλέον καταρρεύσει οριστικά, κάτι που, κατά τον ίδιο, αποτυπώνεται και στην έκθεση της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε ως σημαντικότερο επίτευγμα της θητείας του στην απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή για το ψευδοκράτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικό βήμα». Κατηγόρησε την «αντιπολίτευση» για εμμονή σε ξεπερασμένες θέσεις που, όπως ισχυρίστηκε, εξυπηρετούν μόνο το status quo.

Δεσμεύτηκε για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο της «επιθετικής διπλωματίας», όπως η δημιουργία νοσοκομείων σε κάθε επαρχία, η ενεργειακή σταθερότητα, η ενίσχυση των υποδομών και η αναβάθμιση του τουρισμού και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να τον στηρίξουν για ένα «ισχυρότερο, ελεύθερο και ανεξάρτητο ψευδοκράτος», λέγοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι είναι οι κύριοι της πατρίδας και του κράτους τους».

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα