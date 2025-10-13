Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Στάζουσα - Μαζική κινητοποίηση από Τμ. Δασών και ΠΥ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10:05 στην περιοχή Στάζουσα, κοντά στο Δάσος Σταυροβουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Η φωτιά κατέκαψε έκταση περίπου 10 εκταρίων με χαμηλή, θαμνώδη βλάστηση σε δύσβατη περιοχή, καθιστώντας την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 87 άτομα από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς, με σημαντική εναέρια και επίγεια υποστήριξη. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση πήραν μέρος τέσσερα πτητικά μέσα, τα οποία συντόνιζαν από αέρος τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Από πλευράς του Τμήματος Δασών, 55 άτομα επενέβησαν με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης τρεις προωθητές γαιών και τρία βυτιοφόρα για την ενίσχυση της επίγειας δύναμης και την καταπολέμηση των εστιών στο δύσβατο έδαφος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέδραμε με 23 πυροσβέστες και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στον συντονισμό και στην εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου κατάσβεσης.

Επίσης, δύο άτομα από την Υπηρεσία Θήρας συμμετείχαν στην επιχείρηση με ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα, ενισχύοντας την κάλυψη της περιοχής.

Σημαντική ήταν και η συμβολή τοπικών φορέων. Από την κοινότητα Πυργών έλαβαν μέρος τέσσερα άτομα με ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα, ενώ από την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου συμμετείχαν πέντε άτομα με δύο μικρά πυροσβεστικά οχήματα, επιδεικνύοντας έμπρακτη υποστήριξη στις προσπάθειες κατάσβεσης.