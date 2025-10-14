Έκλεψαν 52 υπολογιστές από σχολείο!

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά συνολικά 52 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets έκλεψαν από δημοτικό σχολείο στη Λεμεσό. Η διάρρηξη διαπράχθηκε μέσα στο σαββατοκύριακο στο Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο «Αποστόλου Ανδρέα», από όπου άγνωστοι αφαίρεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets μεγάλης αξίας. Οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν τη διάρρηξη το πρωί της Δευτέρας, όταν διαπίστωσαν ότι τέσσερις αίθουσες είχαν παραβιαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, οι δράστες φαίνεται να εισήλθαν στον χώρο του σχολείου κατά το χρονικό διάστημα 10 με 13 Οκτωβρίου, παραβιάζοντας τις πόρτες τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας. Από το εσωτερικό αφαιρέθηκαν συνολικά 52 laptops και tablets, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 25 χιλιάδες ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι οι αίθουσες διαθέτουν σύστημα συναγερμού, αυτό δεν ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διάρρηξης για άγνωστο λόγο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτήματα για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα ή αν πρόκειται για παράλειψη του υπεύθυνου για ενεργοποίηση του συστήματος.

Η Αστυνομία Λεμεσού συνέλεξε τεκμήρια από τη σκηνή και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Η κλοπή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς ο εξοπλισμός που αφαιρέθηκε χρησιμοποιείτο καθημερινά από τους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων πληροφορικής και των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις της Αστυνομίας κάνουν λόγω για «επαγγελματίες» που είχαν βάλει από καιρό «στο μάτι» τις εν λόγω αίθουσες και έδρασαν μεθοδευμένα.