Eurovision: Οι διοργανωτές ματαίωσαν την ψηφοφορία του Νοεμβρίου για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης σε μια ξεκάθαρη αναφορά για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η Αυστρία είχε ζητήσει από χώρες να μην μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, που αναμένεται να διεξαχθεί στη Βιέννη, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και τις ανησυχίες σχετικά με τη διετή σύρραξη στη Γάζα.

Η Eurovision, που υπογραμμίζει την πολιτική ουδετερότητά της, αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης φέτος σε σχέση με τον πόλεμο και διάφορες χώρες είχαν δεσμευτεί να αποσυρθούν από την εκδήλωση, στην περίπτωση που συμμετείχε το Ισραήλ.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστρίας, ORF, το οποίο θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026, είπε στο Reuters πως χαιρετίζει την απόφαση της EBU.

ΑΠΕ- ΜΠΕ