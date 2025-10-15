Επιχείρηση της Αστυνομίας σε δύο καταστήματα στη Λάρνακα – Κατασχέθηκαν προϊόντα με THC και CBD

Συντονισμένη επιχείρηση διενήργησαν χθες το πρωί μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, καθώς και λειτουργοί των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών, σε δύο υποστατικά στη Λάρνακα και στην οικία 38χρονου ιδιοκτήτη των καταστημάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών και δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

657 συσκευασίες/προϊόντα που περιείχαν τετραϋδροκανναβινόλη (THC)

11 συσκευασίες/προϊόντα με κανναβιδιόλη (CBD)

24 χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν φυτική ύλη

Μια πλάκα άγνωστης συμπαγούς ουσίας, βάρους περίπου 100 γραμμαρίων

Όλα τα ανευρεθέντα υλικά παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση και η νομιμότητά τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας.