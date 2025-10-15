Πρώτη επίσημη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πάρκο Ερπετών & Αμφιβίων Νέου Χωριού! (φώτος)

Πρώτη επίσημη εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ερπετών & Αμφιβίων Νέου Χωριού!

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς με μεγάλη χαρά ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς υποδέχτηκε σήμερα Τετάρτη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Γιόλους, στην πρώτη επίσημη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πάρκο Ερπετών και Αμφιβίων στο δημοτικό διαμέρισμα Νέου Χωριού, μετά την έναρξη της λειτουργίας του.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, εκτός από την ξενάγηση στους χώρους του πάρκου, να μάθουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα ερπετά μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, όπως την ενασχόλησή τους με εκπαιδευτικό παιχνίδι σε διαδραστική οθόνη, αλλά και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους με ζωγραφική εμπνευσμένη από τα είδη ερπετών που γνώρισαν από κοντά.

Ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος και τους γεμίζει χαρά να βλέπουνε το νέο Πάρκο να γίνεται χώρος μάθησης, εξερεύνησης και αγάπης για τη φύση, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαριστεί τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Γιόλους για την επιλογή και ένταξη του Πάρκου στις εκπαιδευτικές δράσεις του και προσκαλεί όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής και επαρχίας να προγραμματίσουν τις δικές τους επισκέψεις στο Πάρκο, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.















Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο Τηλ.: 26323557.